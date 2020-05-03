«Люди побегут не только в винные магазины, но и в парки»: Италия частично снимает карантин

Италия первой из европейских стран ушла на карантин еще 10 марта. 3 апреля его продлили еще на месяц. Но завтра, 4 мая, в режиме жесткой самоизоляции, начинаются послабления. Откроются парки, где можно будет заниматься спортом.

Что же касается самих спортсменов, то им разрешено бегать индивидуально, но желательно, чтобы звезды все же занимались в помещениях или на закрытых площадках.

- Я просто не могу представить Роналду, который бежит в парк, преследуемый фанатами, которые просят его автограф. Во всем должен быть здравый смысл, - комментирует новые послабления режима губернатор Эмилии-Романьи.

При этом в СМИ говориться, что можно заниматься спортом только в ближайшем месте от дома.

Но есть и более подробные инструкции. Они нам тоже могут быть интересны, ведь мы вошли в самоизоляцию практически на месяц позже итальянцев и будем перенимать опыт.

Любопытно, что правительство Италии подробно прописало кто и с кем может встречаться в ближайшие две недели. К примеру, видеться на улице можно только близким родственникам. По степени родства не далее, чем двоюродным братьям. При этом люди старшего поколения обязательно должны быть в маске. А бегать можно либо одному, либо с тем человеком, с которым ты живешь в своей квартире.

При этом обычные, не продуктовые магазины в Италии откроются в лучшем случае через две недели, а парикмахерские только в июне.

Мы позвонили в Турин нашему другу Александру Федотенко, который несколько лет назад открывал там русский магазин и ресторан, а сейчас ждет не дождется, когда можно будет выбежать из дома.

- С 4-го числа в Италии объявлены послабления в самоизоляции. Это севера страны тоже касается?

- Да, конечно. Откроются парки, разрешат там бегать. А до этого спортом было сложно заниматься. И кроссовки просто стояли в углу. Можно было бегать только вокруг дома в радиусе 400 метров. Или ходить до ближайшего супермаркета, но не дальше тех же 400 метров.

- В любых парках?

- Нет, только ближайших, те что прилегают к жилью. Чтобы не ехать лишний раз на общественном транспорте.

- А что сейчас происходит на улицах Турина?

- Вчера был такой ажиотаж! Как на Пасху итальянскую. Вчера я не смог прорваться на рынок, где на входе были огромные очереди. Запустили человек 30, чтобы там толкучки не было, а потом ждали, чтобы кто-то вышел.

- А продуктовые магазины?

- В продуктовые тоже нельзя было прорваться. Там очередь за угол залезала такая! Метров двести очередь была вчера.

- А что лучше всего продавалось в прошедшие два месяца, какой бизнес процветал?

- Ну, я думаю, что итальянцы очень прикоснулись к бутылкам. Потому что мой друг, у которого свой винный магазин, говорит, столько вина он никогда не продавал. Вино на разлив текло рекой, вообще нереально. А вот все рестораны и кафе открывать так и не собираются. Так что напитки можно взять только на вынос. Народ реально подсел на алкоголь. Но, слав богу, завтра в Италии люди смогут побежать не только в винный магазин, но и в парк!