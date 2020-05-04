Иммунолог сказал, можно ли победить коронавирус при помощи вакцины от полиомелита

В интернете продолжают обсуждать идею, что низкая смертность от COVID-19 у нас в стране и, например, на территориях бывшей ГДР – результат того, что все мы в детстве получали прививку живыми ослабленными вирусами – БЦЖ. Она призвана защищать от туберкулеза. А также, по всей видимости, подстегивает врожденный иммунитет человека. Но пока что это – одна из версий, которые требуют серьезных научных доказательств.

На днях известный публицист Юлия Латынина высказала аналогичную идею – что подстегнуть врожденный иммунитет можно, вакцинировав население живой полиомиелитной вакциной, известной еще с 50-х годов прошлого века. Именно ей в свое время СССР удалось победить полиомиелит. Многие из нас, наверняка, помнят момент вакцинации – это не привычный укол, а капля вакцины в рот. Такая вакцина, конечно, не даст 100-процентной защиты от COVID – так называемого специфического иммунитета. Но подстегнет врожденный иммунитет, вынудит нашу иммунную систему прийти в состояние готовности к обороне – и у коронавируса будет меньше шансов вероломно пробраться в легкие и устроить там воспаление. Вакцина от полиомиелита стоит недорого, ее можно быстро произвести в необходимых количествах. Рожденные в СССР и большинство россиян уже были в детстве привиты ею, а, значит, имеют определенную защиту, что должно минимизировать и так весьма низкое число осложнений после вакцинации…

Все это на первый взгляд выглядит слишком хорошо. Так и кажется, что где-то есть подвох. Мы попросили прокомментировать идею иммунолога, эксперта по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидата медицинских наук Николая Крючкова.

- Конечно, живая вакцина, что БЦЖ от туберкулеза, что против полиомиелита, определенным образом стимулирует, подстегивает врожденный иммунитет, - объясняет эксперт. – Но, к сожалению, пока нет доказательств, что изменения, происходящие с нашей иммунной системой после введения вакцины, могут защитить от заражения коронавирусом SARS-COV-2 или обеспечить более легкое течение заболевания COVID-19.

Рассматривая целесообразность массовой вакцинации, всегда нужно оценивать три аспекта: безопасность, эффективность, экономическую оправданность.

Безопасность живых полиомиелитных вакцин, действительно, можно оценить как достаточно высокую. Осложнения от нее случаются максимум у 1 на 700 тысяч – 1 на 3,4 миллиона вакцинированных. Но большинство из нас, те, кто родился в СССР или позднее в России, уже получали в детстве живую вакцину от полиомиелита. А для уже иммунизированных (ранее прошедших вакцинацию любой полиовакциной) - риски осложнений еще ниже.

Николай Крючков

С экономической точки зрения тоже все неплохо: стоимость одной дозы – меньше 20 центов. Это дешевые препараты. Собственно, в том числе и поэтому в СССР проводили вакцинацию живой вакциной, хотя в США, например, параллельно прививали убитой (инактивированной). Дешевизна живой вакцины позволила еще в конце 50-х годов провести массовую иммунизацию населения Советского Союза и победить полиомиелит.

Но вот с эффективностью непонятно. Нет никаких данных, как именно будет реагировать наш организм на повторное введение живой вакцины. Может быть, те изменения, на которые была запрограммирована иммунная система, уже произошли в нашем детстве, и ревакцинация не сможет ещё больше «подстегнуть» иммунитет. Или усилит, но на короткое время.

Однако надежда на то, что такая вакцина может сработать, повышая общий неспецифический иммунитет, есть. Она имеет под собой научные обоснования. Но нужны клинические и проспективные наблюдательные исследования – желательно, на больших группах людей. В США их уже планируют, но еще не запустили.

У нас, как мне кажется, тоже необходимо проводить такие исследования. Набрать большую группу добровольцев – к примеру, из числа медицинских работников, полицейских – они находятся на передовой, контактируют с большим количеством людей, на них «большая вирусная нагрузка». Им в первую очередь нужна защита. И живая вакцина от полиомиелита могла бы стать ею. Но очень важно, чтобы участники шли на это именно добровольно – обычно полицейских и военнослужащих не включают в клинические испытания, поскольку считается, что на них может быть оказано давление. Здесь также не тот случай, чтобы можно было принуждать. Добровольцы должны быть уже вакцинированы живой вакциной в детстве, должны понимать все риски (а они, хоть минимальные, но есть). Недопустимо, чтобы участниками таких исследований становились целые коллективы больниц, поликлиник. И вакцинировать добровольцев нужно именно в рамках исследований – то есть отслеживая показатели здоровья и анализируя все получаемые результаты. До того, как такое исследование будет завершено с положительными результатами, массовую вакцинацию взрослых людей живой полиомиелитной вакциной считаю неоправданной.

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