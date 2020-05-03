Почему прививку от ротавируса, от которого ежегодно гибнут сотни тысяч детей, не делают всем подряд

Мы так ждем изобретения и внедрения вакцины от коронавируса – ведь постоянно соблюдать карантин невозможно, а лекарство, судя по всему, будут разрабатывать еще дольше. Но поможет ли вакцина, массового внедрения которой ожидают не раньше весны следующего года, полностью избавить человечество от COVID-19?

Известный телеведущий и врач Александр Мясников недавно затронул эту тему у себя в социальных сетях. Он пишет: от многих смертельно опасных болезней, уносящих жизни десятки, сотни тысяч людей, вакцины существуют, но люди по разным причинам не делают их – и счет смертей продолжает расти. В частности, доктор Мясников сказал о смертности от ротавируса – мол, вакцина давно есть. А люди гибнут сотнями тысяч.

Этот пункт вызвал у нас в редакции больше всего вопросов: с ротавирусом мы все сталкивались. А о вакцине слышали немногие. Почему ее не делают всем повсеместно? И неужели от банального, простите, поноса умирают сотни тысяч людей? По данным ВОЗ, за 2013 год (опубликована статистика лишь на этот период) по всему миру умерли 215 тысяч детей. С той поры ситуация радикальным образом не менялась, то есть примерно такой смертность, скорее всего остается и поныне.

Свои вопросы «КП» задал Евгению Тимакову, врачу-педиатру, вакцинологу, руководителю одного из московских медицинских центров:

- Ротавирус опасен для детей младше пяти лет (при рвоте и поносе, симптомах ротавируса, происходит сильное обезвоживание организма. Потеря 10% веса тела при обезвоживании считается смертельно опасной. Взрослый весом 70 кг вряд ли потеряет при ротавирусе 10 процентов массы тела. А вот 20-килограммовый ребенок вполне может, - прим. ред.) Если родители детей вовремя обращаются к врачу, вероятность неблагоприятного исхода течения заболевания минимальна. Здесь важно родителям не заниматься самостоятельным лечением ребенка, чтобы не довести до обезвоживания.

Откуда же тогда берутся 200 тысяч смертей в год? Половина смертей в мире приходится на пять стран: Индия, Пакистан, Нигерия, Ангола и Конго. Там и с санитарными условиями, и с доступом к медицинской помощи непросто.

- Еще один факт, который говорит нам о том, что ротавирусная инфекция хорошо поддается контролю, - существует вакцина против этой инфекции, - продолжает Евгений Тимаков.

В нашей стране эта прививка не является обязательной. Вакцина недешевая, зарубежного производства, поэтому не все регионы в России могут позволить себе делать вакцинацию бесплатно. Но в Москве, например, вакцинация делается в поликлиниках и в обязательном порядке.

Курс вакцинации состоит из трех прививок и его надо начать с полутора месяцев ребенка и закончить до 8 месяцев. В более старшем возрасте прививка не делается.

Взрослые, если они выезжают в какой-то регион, где ситуация с ротавирусной инфекцией может быть неблагополучна, в Индию, например, берут с собой аптечку, в которой будут препараты абсорбенты, разные кишечные антисептики, а также препараты против ротавирусной инфекции. У нас в стране производятся препараты против ротавирусной инфекции, часть из них воздействует непосредственно на сам ротавирус. Некоторые препараты воздействуют и на ротавирус, и на бактериальное отравление, блокируют как сам вирус, так и патогенез, побочные эффекты заболевания, снимают диарейный синдром, снимают интоксикацию. Есть еще и препараты, направленные на профилактику осложнений, восстанавливают необходимый бактериальный фон кишечника. Подчеркну, для взрослых ротавирусная инфекция не опасна.

Доктор Мясников приводит такую статистику смертности от инфекций (в мире за год):

Корь (вакцина есть) - 140 тыс смертей в год

Гепатит Б (вакцина есть) - 650 тыс смертей в год

Столбняк (вакцина есть) - 89 тыс смертей в год

Рак шейки матки (вакцина есть) - 250 тыс смертей в год

Туберкулёз (вакцина есть) - 1,5 млн смертей в год

Грипп (вакцина есть) - 650 тыс-1 млн смертей в год

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