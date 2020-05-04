2020-05-03T22:16:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 4 мая 2020 года возросло до 1 280 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 4 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о коронавирусеПоследние новости о коронавирусеФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса в России на 4 мая 2020 года возросло до 1 280 человек. Количество летальных случаев за сутки в стране от инфекции covid-19 возросло на 58. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С начала выявления заболевания в РФ общее число заражений превысило 134 тысячи, за сутки врачи выявили коронавирус у 10 633 человек в разных регионах государства. Наибольшее число инфицированных приходится на Москву - с начала эпидемии количество людей с положительным тестом на covid-19 достигает 68 606 человек.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в России до 11 мая включительно действует режим самоизоляции. Однако, по мнению специалистов, часть ограничений по коронавирусу в стане сохранят до появления вакцины. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в государстве может быть вторая волна коронавируса и еще один пик, если не будет популяционного иммунитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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