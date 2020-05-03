2020-05-03T19:48:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Часть ограничений по коронавирусу в России сохранят до появления вакцины

Ограничения придется сохранить, пока медики не изобретут эффективное лекарство
Ксения АНУФРИЕВА
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Часть ограничений по коронавирусу в России сохранят до появления вакциныЧасть ограничений по коронавирусу в России сохранят до появления вакциныФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Часть ограничений по коронавирусу в России сохранят до появления вакцины. Об этом 3 мая, в воскресенье, заявил глава министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Министр подчеркнул, что ограничительные мероприятия во время пандемии должны снимать поэтапно, но часть из обязательно должна сохраниться до того момента, пока не появится медикаментозных мер профилактики распространения инфекции.

- В государстве может быть вторая волна коронавируса и еще один пик, если не будет популяционного иммунитета, - отметил глава министерства здравоохранения Российской Федерации в интервью на телеканале "Россия 24".

Михаил Мурашко подчеркнул, что далеко не все российские регионы вовремя отреагировали на пандемию коронавируса и ввели все необходимые ограничения.

Как ранее сообщал сайт kp.ru главный эпидемиолог российского министерства здравоохранения и академик РАН Николай Брико заявил о невозможности полного искоренения коронавируса в стране. По словам специалисты, вирус, как и «свиной грипп» будет возвращаться к нам каждый сезон в осенне-зимнее и весенне время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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