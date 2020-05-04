2020-05-04T00:42:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 4 мая 2020 года составило 16 639 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 4 мая 2020 года [видео]
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о коронавирусеПоследние новости о коронавирусеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в России на 4 мая 2020 года составило 16 639 человек. Всего за сутки больницы покинули 1 626 человек. Все они теперь здоровы, их состояние врачи оценивают как стабильное.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф общее число заразившихся covid-19 с начала эпидемии в регионах страны уже превысило 134 тысячи инфицированных. Тем временем, врачи уже проверили на наличие covid-19 4,1 миллиона россиян. За прошедшие сутки специалисты взяли анализы у 174 тысяч человек.

Ранее сайт kp.ru писал, что Минздрав оценил сроки спада эпидемии коронавируса. По мнению экспертов, о завершении основного цикла эпидемического процесса можно будет говорить только лишь тогда, когда удельный вес новых зараженных коронавирусной инфекцией среди населения будет составлять менее одного процента.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

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