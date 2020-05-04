Число выздоровевших от коронавируса в России на 4 мая 2020 года составило 16 639 человек. Всего за сутки больницы покинули 1 626 человек. Все они теперь здоровы, их состояние врачи оценивают как стабильное.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф общее число заразившихся covid-19 с начала эпидемии в регионах страны уже превысило 134 тысячи инфицированных. Тем временем, врачи уже проверили на наличие covid-19 4,1 миллиона россиян. За прошедшие сутки специалисты взяли анализы у 174 тысяч человек.

Ранее сайт kp.ru писал, что Минздрав оценил сроки спада эпидемии коронавируса. По мнению экспертов, о завершении основного цикла эпидемического процесса можно будет говорить только лишь тогда, когда удельный вес новых зараженных коронавирусной инфекцией среди населения будет составлять менее одного процента.