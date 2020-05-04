Временный стационар для больных коронавирусом разместят в павильоне парка «Сокольники»

В Москве продолжается работа по расширению больничных площадей и увеличению больничных коек. Так, накануне стало известно, что временный госпиталь появится в стенах 75-го павильона ВДНХ. Теперь стало известно, что временный стационар оборудуют в павильоне парка «Сокольники». Об этом сообщил прессе заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Кроме этого, тентовые конструкции возведут на территории ледового дворца в Крылатском. Их помещения смогут принять порядка 1,1 тысяч человек.

До этого Бирюков сообщил, что в столице готовятся 44 дополнительные площадки для временных стационаров. В них смогут проходить лечение 10 тысяч пациентов.

Заммэра также заявил, что в больницах столицы теплосети в этом году обновят без отключений горячей воды. Точный график можно найти на портале мэра столицы и на сайте Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

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