Правила въезда в регионы из Москвы во время карантина: где и для чего установили карантинные блокпосты

Жители Москвы для соседних регионов стали если не изгоями, то нежеланными гостями - точно. Коронавирусные сводки соседей полны упреков: «из 30 новых заболевших в Тульской области 28 приехали из Москвы». Вот и решили регионы если не закрыть границы, то хотя бы принять меры. На въездах из Московской области установили блокпосты, но не все регионы. Разбираемся, где и для чего установили карантинные блокпосты, а также публикуем правила въезда в регионы из Москвы во время карантина.

Калужская область

По данным на 4 мая в Калужской область с начала эпидемии диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 1217 жителям. В списках есть и москвичи. Однако границы региона губернатор закрывать не стал. Сейчас в Калужскую область без прохождения проверки можно въехать из любого региона, в том числе и из Московской области.

Тульская область

По данным оперштаба Тульской области на 4 мая, в регионе зафиксировано 1218 случаев заражения COVID-19. Первые попытки установить контроль над прибывающими в область предприняли еще две недели назад. По указу губернатора, с 17 апреля на въездах в Тульскую область были установлены круглосуточные посты ГИБДД. Но тогда проверки были лишь формальностью. Водителей знакомили с постановлениями местного правительства и просили 14 дней находиться на карантине.

Все изменилось с 30 апреля. С этого дня для въезда в Тульскую область нужен цифровой пропуск. Идею переняли у столицы. Теперь на всех въездах в регион работают настоящие блокпосты. Пропуска проверяют у каждого. Кроме того, водителям и пассажирам измеряют температуру. На все эти процедуры уходит немало времени. Как итог – многокилометровые пробки. В среднем постоять придется 2-3 часа. Всего на въездах в Тульскую область работают 9 КПП.

Оформить цифровой пропуск на въезд в Тульскую область можно на портале propusk.gosuslugi.ru либо в приложении «Госуслуги СТОП коронавирус».

Смоленская область

В Смоленской области один из самых низких уровней заболеваемости коронавирусом, по сравнению с другими соседними с Московской областью регионами. По данным на 4 мая, тут зафиксировано всего 508 случаев COVID-19. На въезде в регион из Московской области проверок нет. Но одно ограничение все-таки действует. Оно касется Вяземкого городского поселения. После вспышки заболеваемости в этом райцентре, губернатор Смоленской области ввел запрет на въезд в этот район. Ограничение касается только тех, у кого нет прописки в Вязьме.

Тверская область

По данным оперштаба, в Тверской области по состоянию на 4 мая зафиксирован 661 случай коронавирусной инфекции. Регион не вводил никаких запретов и проверок на въездах.

Ярославская область

С начала пандемии коронавирусом заразились 710 жителей Ярославской области. Большинство привезли заразу из Москвы. Именно поэтому с 20 апреля на посту ДПС города Переславля-Залесского, являющегося въездными воротами в Ярославскую область со стороны Москвы установили блокпост.

Вместе с сотрудниками МВД тут дежурят представители Роспотребнадзора, медицинские работники, бойцы Росгвардии. Со всеми въезжающими в регион проводятся профилактические беседы, им раздают специальные листовки. Гостям региона сообщают, что по прибытии в область они должны находиться 14 дней в режиме самоизоляции, а о своем прибытии нужно сообщить по телефону «горячей линии»: 8(4852) 40-04-55. Если направляетесь в Ярославскую область из Москвы, будьте готовы потратить от часа до двух на пробку у блокпоста.

Владимирская область

С начала пандемии и до 4 мая коронавирусной инфекцией заразились 896 жителей Владимирской области. Пока проверок на въездах в регион нет. Но губернатор рассматривает возможность введения блокпостов.

Рязанская область

Рязанская область по количеству заразившихся коронавирусом один из лидеров антирейтинга, среди соседних с Московской областью регионов. По состоянию на 4 мая тут зафиксировано 1076 случаев. И тут тоже большинство привезли заразу из Москвы. С 16 апреля на границе Рязанской и Московской области — в деревне Срезнево Рыбновского района организовали блокпост. У всех въезжающих проверяют температуру. Без пробок не обходится. Постоять, в зависимости от трафика, придется от 30 минут до полутора часов. Гости обязаны 14 дней провести на карантине.

СПРАВКА «КП»

Московская область граничит с Калужской областью на юго-западе, Смоленской на западе, Тверской областью на севере, Ярославской областью на северо-востоке. На востоке соседствует с Владимирской областью, с Рязанской на юго-востоке и на юге с Тульской областью.