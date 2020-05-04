Патриарх Кирилл попросил богатых прихожан помогать священникам

В разгар коронавируса трудности наступили не только у бизнеса, но и у церкви. Большинство храмов закрыты. Священники служат без прихожан. В послании к празднику святых жен-мироносиц Патриарх Кирилл поделился, что попросил состоятельных прихожан помочь батюшкам.

- Но как вера без любви не приносит человеку никакой пользы, так и христианское сострадание должно иметь зримые плоды. А потому я обратился к людям состоятельным и благорасположенным к Церкви со смиренной просьбой оказать материальную поддержку нашим священнослужителям. И благодарение Господу — мои мольбы были услышаны. Конечно, может быть, это не изменит радикально ситуацию, но каждый из нас должен сегодня делать то, что в его силах, чтобы оказать помощь ближнему, - говорится на официальном сайте Патриархии.

Но как живут православные храмы? На какие деньги существуют? Об этом «КП» рассказал настоятель храма иконы Божией Матери "Знамение" отец Иоанн Тераудс.

- Порой, мы заходим в храм, чтобы поставить свечу, написать записку, помолиться, исповедаться, причаститься, но не становимся частью этой приходской семьи, не видим реальных нужд общины, - отметил отец Иоанн. - Храм - это не дом священника, но это место особенного присутствия Бога, которое требует нашего пристального внимания. Содержится любая община на пожертвования прихожан, а не на средства, как думают некоторые, государства или больших церковных структур. Сейчас, когда храмы многие закрыты, вопрос оплаты коммунальных услуг, зарплаты духовенства, причта и работников храма, услуг охранных предприятий - это большая проблема.

Священник сказал, что сейчас у верующих есть возможность ощутить дух общинности через помощь приходам.

- Это, в первую очередь касается тех, кому Бог благоволил дать такую возможность, тем, кто сегодня может внести свою лепту, - сказал он. - Апостол Павел, проповедуя в разных провинциях Римской Империи собирал материальную помощь для страждущей Иерусалимской Церкви, видя в этом важное духовное дело для христиан. Он писал: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог». Это послание и нам сегодняшним.

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