Новая напасть: США боятся гигантских азиатских шершней-убийц

В прошедший уикенд американцы в интернете живо обсуждали насекомых, которых впервые обнаружили на территории их страны. Речь идет о гигантских азиатских шершнях (Vespa mandarinia), а скорее всего, о подвиде, который до недавних пор обитал только на японских островах (Vespa mandarinia japonica) и из-за своего чудовищного размера получил там прозвище «пчела-воробей».

Там эти огромные насекомые ежегодно становятся причиной смерти 40-50 человек (ни один другой представитель дикой природы на островах не уносит столько человеческих жизней). Огромную опасность они представляют и для пчел европейских подвидов, которых, не задумываясь, пожирают (японские пчелы, наученные горьким опытом, выработали тактику сражения с ними - они плотно их окружают, и захватчик погибает от образовавшегося в этом скоплении тепла: пчелы могут выносить более высокую температуру, чем шершни).

И вот, как пишет The New York Times, чудищ обнаружили в штате Вашингтон. Еще в ноябре прошлого года пчеловод Тед МакФолл, подъехав к своим ульям, обнаружил тысячи мертвых и обезглавленных пчел (естественно, европейских). Это типичное поведение шершней - они расчленяют своих жертв, а самые вкусные кусочки либо съедают, либо уносят на прокорм молодняку. На то, чтобы опустошить крупный улей, у них уходит несколько часов.

Они прекрасно работают не только челюстями, но и жалом (пострадавшие люди потом говорили, что в их тело будто бы вогнали раскаленный гвоздь). Причем они вырабатывают яд, который очень опасен для человека и смертелен для тех, у кого есть на него аллергия.

Конечно, в Америке пока зафиксированы только отдельные случаи появления шершней, но статьи о «гигантских шершнях-убийцах» на фоне эпидемии коронавируса (от которой США страдает сильнее, чем любая другая страна) выглядят как рассказ об очередной казни египетской. Реагируют на это с черным юмором. Комик Паттон Освальт прокомментировал в своем твиттере: «Шершни-убийцы. Ну конечно, это же 2020-й. Давайте все сразу. Лягушек-гипнотизеров. Пургу из фекалий. Туалетные цунами. Сиквел фильма «Кошки». Мы все выдержим».

Другие пользователи твиттера комментируют: «Ребята, игра в «Джуманджи» пошла не так. Пожалуйста, кто-нибудь, выбросьте шестерку на кубике!» Или: «Те, кто отвечает за эту компьютерную игру, остановите своего младшего брата, скажите, чтобы не жал на все кнопки подряд!».

Шутки шутками, а Департамент сельского хозяйства штата Вашингтон официально предупредил, что появление шершней может оказать крайне негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей. И уж точно - пчел.