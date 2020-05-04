Это не блицкриг, а окопная война. Жить на минимуме потребления придется долго
Постоянное удлинение сроков карантинов начинает напоминать операцию по приучиванию населения жить бедно.
Кроме основного, медицинского, эффекта по замедлению распространения вируса, «вечный» карантин заставляет людей привыкать к пониженным нормам потребления.
Мы никуда не летаем, мало ездим, меньше покупаем одежды, товаров, услуг. Жизнь становится менее разнообразной, но в принципе - жить можно.
Мы видим, что после месяца карантина наша жизнь не остановилась. Мы продолжаем что-то покупать и смотреть, но в гораздо меньшем объёме.
Объявляя продление карантина ещё на два недели, мы как бы спрашиваем самих себя - а мы сможем тратить ещё меньше?
Пройдут эти две недели и общество увидит, что - да. Смогли! Прожили.
Болезни не остановятся и общество снова примет решение - продлить карантин ещё на пару недель, а может и на месяц, или даже на два.
Я осознанно пишу «общество», а не власть. Хоть решение о продление карантина формально принимает и власть, но неосознанно она ищет ответ от «общества» на вопрос.
Какой минимальный уровень потребления, к которому общество сможет приспособиться и жить?
У каждой страны есть свой запас прочности. У одних есть резервы, а другие в долгах. У одних есть накопления, а у других есть дешёвая рабочая сила. Каждая страна будет по своему выживать в условиях пост-вирусной экономики.
Одни страны, как Китай, будут видеть возможность сохранить потребление почти на том же уровне - и быстро свернут карантины, чтобы продолжить жить, за счёт внутреннего рынка и госинвестиций.
А другие, как Италия, к примеру - будут долго тянуть с отменой карантинов, приучая итальянцев тратить меньше и жить беднее, чтобы потом продолжить так и жить.
Немцы чувствуют, что могут себе уже позволить остановиться в падении потребления и начинают выходить из карантинов. А в США ещё размышляют - где их предел падения?
В таком размышлении сейчас и Россия.
У нас есть накопленные резервы, но они не бесконечны. Если тратить их сейчас, с сегодняшним уровнем потребления и трат - надолго не хватит.
А значит наши карантины будут продлеваться, общество будет менять свои приоритеты по тратам, населения будет снижать нормы потребления, чтобы найти тот баланс, когда будет понятно, что минимум найден.
Это - тот минимум, на котором можно жить и сохранить резервы на максимально длительный период.
Пандемия - война. Но не скоротечная, а мучительная длинная окопная война. Тут побеждает тот, кто лучше подсчитает свои резервы, заготовит запасы, укрепит тылы.
Предполагая, что быстрое снятие карантинов спасёт экономику - мы можем сделать скоропалительную ошибку. Сохранив прежние привычки и нормы потребления мы быстро съедим вчерашние запасы.
А мы должны быть готовы к длинной «войне». И поэтому нужно ждать, перестраиваться, учиться меньше тратить, чтобы на дольше хватило.
Наш карантин будет длинным.
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ИСТОЧНИК KP.RU