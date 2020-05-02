На примере Китая: можно снять карантин, но нельзя заставить людей снова покупать

Карантинные мероприятия в некоторых странах мира постепенно сходят на нет. В остальных к последовательному открытию экономики вовсю готовятся, в том числе и в России. Ставки высоки. Кто лучше справится с трудностями, кто меньше упадет, тот и получит наибольшую выгоду от кризиса. Эксперты пытаются понять, что нас ждет после снятия ограничений. Мы снова заживем, как раньше? Или осадочек останется надолго и оживать экономику будет не один год? И как сделать так, чтобы восстановление было более быстрым?

ОЧЕРЕДИ В МАГАЗИНЫ ИЛИ «СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ ОБОРОНА»?

Экспертов условно можно разделить на две большие группы - оптимистов и пессимистов. Одни (и их поддерживают российские власти) считают, что как только двери условных торговых центров откроются, то в них потекут толпы изголодавшихся по шопингу граждан. Мол, автоконцерны вдвое перевыполняют план, потому что люди откладывают покупку машины, а как только выйдут с карантина, то сразу потратят на нее деньги. То же самое произойдет с другими товарами длительного спроса. Бизнесу в такой сценарий хотелось бы верить. Но есть и другая версия развития событий.

Вторая группа экспертов пессимистична. Они считают, что экономика будет восстанавливаться медленно. Поэтому меры поддержки бизнеса нужно не только усилить, но и пролонгировать их до конца года.

Требования о социальной дистанции будут сохранятьсяФото: Артем КИЛЬКИН

- Даже если бизнес откроется, то до конца года все преференции и льготы должны сохраняться. Это важная для нас позиция. Потому что требования о социальной дистанции будут сохраняться. Поэтому выручки в первые месяцы не будет. Это в большинстве случаев не позволит бизнесу выйти даже не самоокупаемость, - считает Светлана Чупшева, гендиректор Агентства стратегических инициатив.

По ее мнению, новая реальность будет такой, что потребители с большой вероятностью будут покупать меньше товаров и услуг. Во-первых, потому что у них упадут доходы. Во-вторых, потому что они решат сэкономить какую-то сумму денег, опасаясь второй волны пандемии и продолжения режима самоизоляции. А это может подкосить многие отрасли и запустить эффект домино, который приведет к экономической депрессии.

Как считает директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович, большинство потребителей сейчас залягут в «сберегательную оборону». То есть будут покупать только жизненно необходимые вещи и отложат все дорогостоящие приобретения. И вряд ли быстро выйдут из этого психологического состояния. На перестройку, по опыту предыдущих кризисов, как правило уходит два-три года.

Kитайцы стали жестко экономить, не понимая, чего ждать в будущемФото: GLOBAL LOOK PRESS

«НУЖНО СВЫКНУТЬСЯ С НИЗКИМИ ОБОРОТАМИ»

Российский бизнес сейчас спасает та самая необязательность исполнения, которая компенсирует строгость законов. Несмотря на то, что официально в стране объявлены нерабочие дни, все, кто не связан с общественными пространствами, продолжают работать.

- Рассматривая разнообразные бизнесы вокруг, я вижу, что все в основном работают. Если ты решил что-либо купить, получить услугу, привезти или отправить, то тебе все продают, привозят и отправляют, - говорит Сергей Васильев, председатель правления ИГ «Русские фонды». - У меня была заказана мебель. Компания остановилась на неделю, но потом все сделала и привезла. Я заказывал сложное оборудование для домашней фермы. Аналогичная история. Задержали на неделю, но потом привезли. Парикмахеры стригут на дому, цветочницы делают букеты и привозят, если вам нужно. Если есть заказ и спрос, все продолжают работать. Но спрос упал дико.

По мнению Васильева, даже отмена карантина мало что изменит. Во-первых, вирус быстро не уйдет. Во-вторых, люди уже снизили потребление и уже привыкли так жить. Поэтому, даже если кафе/рестораны, торговые и развлекательные центры перетерпят этот сложный период, не факт, что они смогут пережить последующий за этим цикл низкого спроса.

- В покупательском спросе есть такой эффект: он может быстро падать, но растет он всегда медленно, - говорит Сергей Васильев. - Поэтому в ситуации кратного снижения объема потребления нам теперь жить долго. Бизнесу надо с этим свыкнуться и учиться работать на малых оборотах.

«КИТАЙЦАМ РАЗДАЛИ ВАУЧЕРЫ. А НАМ?»

Слова Васильева подтверждает последняя статистика из Китая. Там ограничения уже отменены почти полностью (обязательное ношение масок - не в счет). Но в некоторых сферах это не привело к возвращению объемов выручки. К примеру, после открытия кинотеатров зрители туда не пошли. Побоялись.

- В Китае промышленное производство восстанавливается стремительно, а розничные продажи - нет, - приводит статистику Константин Сонин, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики.

Одна из очевидных версий - китайцы стали жестко экономить, не понимая, чего ждать в будущем. Это особенность азиатских стран, где норма сбережений всегда большая. Поэтому власти Поднебесной решились на интересный эксперимент, который должен подстегнуть людей тратить больше денег. А это нужно для того, чтобы запустить бизнес и чтобы кризис продлился как можно меньше времени.

В Китае промышленное производство восстанавливается стремительно, а розничные продажи - нетФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Эксперимент состоит в том, что они раздают (пока в малых, но заметных масштабах) гражданам ваучеры на покупку базовых товаров. Эти ваучеры интересны тем, что очень быстро, в течение недели, сгорают. На них можно купить продукты (и приобрести некоторый перечень товаров и услуг в пострадавших от коронавируса отраслях. - Ред.), но их нельзя «заначить», - говорит Константин Сонин. - Судя по тому, что осуществляется такая мера, власти считают, что у них там «ловушка ликвидности» - если людям раздавать деньги, то они их будут сберегать, а не тратить.

То есть, если в США и Европе пошли по пути прямой финансовой поддержки бизнесов и граждан, то в Китае решили выбрать косвенный путь. Этой идеей могли бы воспользоваться и российские чиновники. Хотя бы на примере нескольких пилотных регионов.

Правда, тут могут быть побочные последствия. Если просто раздать деньги, часть из них может пойти в сбережения, то есть не выплеснется на рынок и не выльется в рост инфляции. Тратить их будут лишь те, у кого действительно больше нет средств к существованию. А вот если раздавать карточки, которые будут сгорать, спрос получится поддержать очень хорошо, а вот избежать раскручивания спирали инфляции вряд ли удастся.