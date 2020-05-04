Временный госпиталь на ВДНХ с 14 мая сможет принять первых больных с COVID 2019

Большой временный госпиталь для лечения больных коронавирусом разворачивают на ВДНХ. Павильон №75 разбили на палаты и кабинеты для врачей. «КП» побывала на создании объекта, открытие которого запланировано на 14 мая. Одновременно смогут лечиться 1779 пациентов.

Почему выбрали именно ВДНХ?

Павильон №75 на ВДНХ был выбран для создания инфекционного госпиталя не случайно, у него подходящая для этого площадь - около 53 000 квадратных метров. К тому же количество заболевших в Москве, к сожалению, продолжает расти.

- Поэтому возникла потребность создать резерв коек для того, чтобы подготовиться к развитию ситуации по любому сценарию. Как отмечают врачи, медицинская помощь, оказанная на раннем этапе болезни, позволяет сохранить жизнь, - рассказали «КП» в Департаменте капитального ремонта Москвы.

Палаты для пациентов и кабинеты для врачейФото: Михаил ФРОЛОВ

Размещение инфекционной больницы требует большой площади, также необходимы удобные подъездные дороги и места для парковки машин скорой помощи. Кроме того, объект должен быть приспособлен для регулярного проведения дезинфекции.

- Павильон № 75 на ВДНХ соответствует этим требованиям, поэтому и был выбран для оборудования там временного госпиталя для обсервации пациентов, инфицированных коронавирусом, - сказали в Департаменте капитального ремонта Москвы.

Современного оборудования для лечения коронавируса, в том числе ИВЛФото: Михаил ФРОЛОВ

Будут ИВЛ?

Госпиталь сможет принять 1779 пациентов. Каждое койко-место будет снабжено кнопкой вызова медперсонала и устройством для подачи кислорода. Для этого будет установлено две кислородных станции объемом по 10 кубометров каждая, а также проложено порядка 15 тысяч метров трубопровода кислородоснабжения, смонтировано и подключено 1707 медицинских клапанов и 72 медицинских консоли.

Здесь установят кровати для пациентов со средней тяжестью заболеванияФото: Михаил ФРОЛОВ

- Там будут лечить людей с легкой стадией COVID-19 или сложных? – интересуюсь.

- В госпиталь будут направляться пациенты с нетяжелым течением болезни, а также те, кому необходимо долечивание. Но в больнице будет все необходимое, чтобы оказать экстренную помощь больному, если это потребуется. Речь идет прежде всего о возможности искусственного вентилирования легких, - ответили в Департаменте капитального ремонта Москвы.

При необходимости экстренных мер пациентов можно будет разместить в 24 противошоковых палатах на 3 койко-места каждая.

Общая схема госпиталя. Рабочие монтируют процедурнуюФото: Михаил ФРОЛОВ

Строят собственную кислородную станцию

Работы по созданию госпиталя начались 28 апреля, уже 14 мая планируют сдать объект. Но если ситуация будет развиваться благоприятно, то открытие инфекционной больницы на ВДНХ может и не потребоваться.

Нужная собственная канализация.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В настоящее время территория ВДНХ закрыта, строителей на работу пускают по спецпропускам только через вход Север-2. Также пустили и корреспондентов «КП». Здание павильона №75 сейчас окружено рабочими и машинами. Одни обклеивают защитной пленкой фасад, чтобы добиться эффекта затемненных стекол и избежать жары в павильоне, другие монтируют ангар для мойки машин скорой помощи, третьи крепят пандусы при входах. Работа кипит, времени не так много. Готова газовая котельная для обеспечения горячей водой.

Уже залит бетон под собственную кислородную станцию, которая обеспечит подачу кислорода в реанимационные палаты. Во временном госпитале будет все свое: новые коммуникации, канализация.

Продолжается монтаж душевых кабин для медперсонала.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шлюзы и лаборатория

Заходим в сам павильон. Внутри с помощью гипсокартона площадь разбивают на палаты, кабинеты врачей, реанимационные, зоны приема пациентов. В госпитале будут организованы «чистые» и «грязные» зоны, в настоящее время устанавливаются санпропускники – шлюзы, препятствующие распространению инфекции.

Возле павильона сооружают ангар для мойки машин скорой помощи.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже на стадии завершения создание гардероба и раздевалок для персонала (почти 1200 шкафчиков). Монтируют 40 санузлов с умывальниками и 53 душевые кабины. Всего же в павильоне установят 242 душевых, 263 санузла, 150 умывальников.

Готовятся два приемных отделения с обустройством 12 смотровых боксов, четырех процедурных и трех зон, где одновременно смогут работать шесть врачей.

Уже готова собственная газовая котельная, залит бетон для кислородной станции.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выписывать пациентов будут через отдельные зоны – таких будет две. Там же разместят пять душевых с санузлами. У врачей будет две ординаторские, там смогут находиться 20 врачей.

Прокладка всех необходимых коммуникаций.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В ходе работ по перепрофилированию павильона будет выполнено устройство лаборатории площадью более 90 квадратных метров для приема и исследования биоматериала, - рассказали в Департаменте капитального ремонта Москвы.

Окна павильона оказались недостаточно темными, решили использовать защитную пленку.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В павильоне создадут собственные запасы воды. На втором этаже подготавливают помещения для административных нужд, здесь же будет столовая на 600 человек, где можно будет разогревать и принимать пищу.

Временная темная пленка спасет от жары во временном госпитале.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Отмена и перенос выставок в павильоне №75

В столице до стабилизации обстановки запрещены проведения массовых спортивных, культурных мероприятий. Понятно, что в павильоне №75 на ВДНХ со 2 по 4 июня не состоится форум-выставка «Точные измерения — основа качества и безопасности», под вопросом проведение 27 и 28 августа V Международного Форума SKYSERVICE 2020 (крупнейшее мероприятие в сфере гражданской авиации), планировался с 28 по 30 августа крупнейший в России фестиваль развлечений для детей и их родителей «Мультимир». Всего до конца 2020 года в павильоне было запланировано 21 мероприятие: выставки книг, об охоте и рыбалке, ювелирных украшений, по безопасности и охране труда.

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