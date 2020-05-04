Чего на самом деле боятся люди в эпоху коронавируса. Не болезни!

Мы уже больше месяца провели в самоизоляции из-за COVID-19. Кто-то называет это большим психологическим экспериментом. И правда в том, что, действительно, на памяти нескольких поколений опыта такой массовой изоляции и резкого массового изменения образа жизни еще не наблюдалось.

Любопытное исследование в этой связи провели на факультете Экстремальной психологии МГППУ. Группа молодых ученых под руководством профессора кафедры Научных основ экстремальной психологии, психолога Марины Розеновой с самого начала режима самоизоляции стала замерять показатели самочувствия людей. Всего в исследовании принимают участие более 500 москвичей. Первый замер был сделан по окончании первой недели самоизоляции в трех возрастных группах: 18 - 30 лет, 31 - 49 лет, 50 - 70 лет. Это мужчины и женщины с разным уровнем образования, доходом и социальным статусом, семейные и одинокие. И вот, какие промежуточные результаты показало это научное исследование.

Чего боятся женщины?

Как оказалось, замужние женщины больше всего боятся старости и авиакатастроф. У женщин, не связывающих себя официальными отношениями, страхов больше, чем у замужних, и страхи эти самые разнообразные: от потусторонних сил, насмешек, утраты любви и заботы, до боязни выглядеть жалко и смешно, одиночества, провала и неудач, ошибок и экзистенциального страха «что-то не успеть». Интересно, что женщины чувствуют свой страх, как будто, не напрямую. Это так называемый дефицитарный страх, который маскируется в стрессовой ситуации под усталость, скуку, субъективное ощущение внутренней пустоты, равнодушие, обесценивание (снижение важности) значимых ситуаций и своих достижений.

Женщины больше бояться стать непривлекательными.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди старшей возрастной группы – 50 – 70 лет – у женщин лидирует страх старости, а не болезни или смерти. Женщины в возрасте 18 - 30 лет – в основном опасаются потерять свой престиж и статус, поэтому они думают о том, что их могут подвергнуть критике, высмеять, оставить в одиночестве, обвинить в неискренности и во лжи.

31 - 49-летние женщины держат первенство по страху остаться без работы. Многие из молодых женщин этой возрастной группы проходят обучение, поэтому они опасаются, что потеряют возможность получать образование. Также женщины боятся, что не смогут хорошо и интенсивно работать, потеряют общение с друзьями. Они отмечают у себя периодическое повышение агрессии, а иногда – ярость, направленную на других людей.

Также важный результат исследования женских страхов в целом, без разбивки на возрастные группы, - на втором месте по интенсивности у женщин всех возрастов, социальных статусов и любого уровня образования сразу после страха потерять личный престиж и утратить любовь и заботу стоят страхи криминального насилия в любых проявлениях.

Чего боятся мужчины?

Молодые мужчины в возрасте от 18 до 30-ти лет лидеры по страхам утраты своего престижа. Они очень боятся насмешек, критики, провалов, того, что их оценят как лузеров. Интересно, что 18 - 30-летние мужчины, в основном не состоящие в официальных отношениях, и 50 - 70-летние мужчины, преимущественно женатые, оказались сходны в отношении страха потерять любовь и заботу, и что крайне необычно – мужчины очень боятся оказаться в заложниках у бандитов и остаться в одиночестве (по любым причинам). Оказывается, мужчин намного больше пугает некая угроза криминального насилия (страх ограбления, террористического взрыва, физического насилия, попасть в транспортную катастрофу), чем реальная угроза заразиться коронавирусом, например.

Мужчин страшит потерять свой статусФото: Алексей БУЛАТОВ

50 - 70-летние мужчины, в сравнении с другими возрастными группами, больше всего боятся смерти, своей и близких.

- Интересно, что страхи болезни и смерти у обследуемых нами горожан, оказались далеко не на первом месте, - рассказала «КП» Марина Розенова, психолог, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ. - Например, у мужчин эти страхи попали на условное седьмое место, рядом со страхами заболеть и боязни медицинских процедур как таковых. У женщин картина немного иная. Страхи болезни и смерти попали на условное третье место. Соответственно, можно сделать вывод, что женщины боятся заболеть и умереть больше, чем мужчины. Первые безусловные позиции занимают социальные и личностно-детерминированные страхи, а именно: страхи, связанные с криминальным насилием и страхи утраты личностного престижа!

У мужчин страх потусторонних сил оказался в одной группе со страхом авиакатастрофы, что, видимо, можно определить как страх того, над чем нет достаточного контроля, страх потери управления. А вот страх смерти и болезни (своей и близких) у мужчин ассоциируется со страхом божественной кары. Женщины же в большей степени связывают смерть с последствиями болезни, но это не значит, что они не боятся страшного суда. Боятся. Только в женской логике божественная реальность – отдельная и женщины не считают, что высшие силы насылают на них кару в виде болезней и смертей. Достоверно выяснилось и то, что у более образованных женщин страхи (по совокупности) не так ярко выражены, чем у женщин с более низким уровнем образования. Женщины с высшим образованием и научными степенями меньше боятся потерять любовь и заботу близких в том числе.

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