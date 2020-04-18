8 приемов психологической поддержки пожилых людей во время самоизоляции

Люди зрелого возраста оказались в группе риска в условиях пандемии коронавируса. Ради их здоровья и жизни многие из нас вынуждены были ограничить общение со своими пожилыми родственниками - мамами, папами, дедушками, бабушками... И продолжается эта самоизоляция уже скоро месяц. А когда у человека старшего возраста ограничен или исключен контакт с родными, нет какого-то постоянного занятия внутри дома, снижена физическая активность, - все это может стать настоящим психологическим испытанием. Психолог, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова рассказала «КП», как поддержать пожилого человека в этой ситуации и где ему самому найти ресурсы для счастливой жизни и творчества.

Что могут сделать дети для своих родителей

1. Сейчас особенно важно поддерживать регулярные отношения со своими родственниками старшего возраста. Взрослые дети – вам лучше самим инициировать общение со старшими. Если есть такая возможность, то оговорите регулярность и время звонков таким образом, чтобы общение встроилось в привычный ритм жизни пожилого человека, учитывая перерывы на сон, прием таблеток, просмотр любимой передачи и все те важные дела, которые есть у людей старшего поколения.

2. Важно дать почувствовать вашим старшим родственникам, что они – ценны для вас, что вы им благодарны. Найдите те слова, те приятные воспоминания, которые позволят вам окружить другого таким «теплым покрывалом» благодарности и тепла, ведь обнимать можно не только руками, обнимать можно словом.

3. Есть такое выражение, «вечерами одиноко тому, у кого нет воспоминаний». Поэтому вспоминайте так невзначай, в ходе разговора, вместе с вашими родителями те смешные истории, которые, наверняка у вас были за долгую жизнь, и те истории, которые помогали вам преодолевать сложности. Как мы строили дачу, ездили на юг, покупали водку по талонам, стояли в очереди, чтобы рубли на доллары поменять. Да мало ли всего интересного было! Такие вновь прожитые совместные воспоминания создают эффект присутствия и дают огромную поддержку и тем, кто старше, и более молодым. Родная кровь греет и через воспоминания тоже!

4. Обязательно поинтересуйтесь, а всего ли достаточно у ваших родителей из еды, из лекарств. Быть может, им нужно что-то особенное?

Кстати, во время изоляции, когда день зачастую похож на день, многих тянет на непривычную еду. А привычная вызывает апатию. Этот эффект первыми отметили космонавты. Главный геронтолог страны в своей памятке для читателей «КП» отметила даже, что на карантине можно допустить даже некоторое количество «вредной» еды, на которую в другое время в семье табу: аппетит может подстегнуть кусочек копченой колбаски, ломтик селедочки, соленый огурчик. Апатия и отсутствие аппетита для очень пожилых людей действительно опасно. Но нужно помнить, что такая вредная еда в больших количествах может привести к скачкам давления, поэтому не нужно на нее налегать – по ломтику, а не пол палки колбасы сразу.

Советы для одиноких людей серебряного возраста

Как верно заметил Вахтанг Кикабидзе - мои года мое богатство. Поэтому умудренные жизненным опытом люди, конечно вправе рассчитывать на эмоциональную поддержку детей и близких, но в то же время могут помочь себе самостоятельно. Вот несколько простых и эффективных приемов.

1. Карта ярких событий жизни

Важная опора в жизни – это воспоминания. Это настоящий ресурс силы! Закономерности человеческой памяти таковы, что в старшем возрасте люди намного ярче помнят то, что было, скажем, 30 лет назад, чем то, что было час назад. Если вы скучаете по своим родным или просто подкатила тоска - устройте себе ретроспективу воспоминаний! Какие-то дни посвятите тому, что было в детстве, потом тому, что было в юности, в отрочестве, в молодости. И так далее. Может быть, составить себе карту воспоминаний по каким-то ярким событиям в жизни. Да, и сложные воспоминания и переживания нам тоже нужны, не надо их списывать со счетов, но к «просмотру» таких воспоминаний надо подготовиться, запастись для себя чем-то поддерживающим и любимым, заварить любимый чай, взять в руки подарок внучки... В чем смысл таких упражнений? Вэтих воспоминаниях вы немного оглядываетесь назад, чтобы взять с собой яркие приятные эмоции, драгоценный жизненный опыт и с ним идти дальше! В суете забот и болезней ваш жизненный багаж, возможно, залежался на дальних полках памяти, но сейчас мы можем достать его, рассмотреть и взять с собой в новый путь все то прекрасное, что у нас есть.

2. Сегодня в вашем доме будут танцы!

Открывайте своего внутреннего творца! Очень часто люди в возрасте начинают писать стихи, рисовать, лепить. А может быть, захочется потанцевать? Танцы могут стать хорошей альтернативой нудной зарядке! Замените утреннюю зарядку утренней подтанцовкой! Помните, как в старом черно-белом фильме про Золушку? Там есть прекрасная мизансцена: принцесса куда-то умчалась, хаос, король в панике и спрашивает у распорядителя бала: «Что делать?! Что делать?!». А распорядитель бала отвечает: «Как что?! Танцевать!». Кстати, это очень эффективно, ведь в движение включается все тело, можно выбрать любимую музыку. Быть может, захочется потанцевать и днем. А возможно, будет и вечерний танец, медленный и спокойный.

3. Составьте свою родословную

Вариант и для себя, и внуков порадовать, - заняться составлением древа своего рода. Причем можно указать на нем не только имена, фамилии, даты рождения и смерти, но и составить для молодых поколений короткие рассказы о том, какие были отношения между предками, чем они жили и интересовались. Для этого можно и семейные связи укрепить, обзвонить дальних и ближних родственников, порасспрашивать, что о предках помнят они. Быть может, такое совместное расследование истории рода поможет укрепить семейные связи, наладить отношения, возможно, станет поводом возобновить давно утраченный в семье контакт.

4. Ох, уж эти сказочники!

Если зрение позволяет, то всегда есть отличная возможность поддержать семейный контакт, читая своим внукам сказки на ночь. Чем телефон для этого плох? Тут и видеосвязь попробовать можно. Это позволит чуть разгрузить вечера ваших детей, которым и на карантине забот хватает, и не оставит без доброй истории на ночь самое младшее поколение в семье. И, конечно, даст почувствовать непрерывность связи поколений.

КСТАТИ

Вторник - для спорта, среда - для учебы: астролог дала рекомендации по дням недели в режиме самоизоляции

Это только кажется, что у нас сейчас семь пятниц на неделе. На самом деле каждый день разный и соответствует определенной активности (подробности)