Наши друзья, сеть социальных аптек «Столички», решили обратить внимание на особую роль медицинских работников на фронте. Ведь благодаря их отваге и героизму в период войны были спасены тысячи жизней. Так появился проект «Герои в белых халатах».

За время войны 116 тысяч медицинских работников были награждены орденами и медалями, 47 человек удостоены знания Героя Советского Союза, среди них было 17 женщин. На примере великих героев войны можно увидеть, на что готовы пойти медики ради здоровья и жизней людей.

Прочитать истории подвигов и посмотреть фотографии можно здесь.

Но самое важное, это то, что любой из нас может зайти на сайт и рассказать о герое-медике своей семьи. Фотография и военная биография размещаются через специальную форму, все очень просто и быстро.

Истории, которые присылают посетители сайта, отображаются с пометкой «Нам пришло письмо». Эти трогательные рассказы очень важны для проекта, ведь в них люди делятся самым сокровенным – доброй памятью о своих родных.

«Люди в белых халатах во все времена были на передовой, верные своему призванию и своему долгу. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали о великих подвигах медиков, уважали их ценных труд и чтили их память», - рассказывает руководитель аптечной сети «Столички» Евгений Нифантьев.

Проект наглядно показывает насколько важна работа врачей не только в военное, но и в мирное время. Герои в белых халатах всегда и везде были верны своему призванию и клятве Гиппократа. И это как никогда видно сегодня: они снова на передовой борьбы за жизнь человека.

Публикуем несколько историй проекта «Герои в белых халатах». Присоединяйтесь к этой трогательной и очень нужной акции аптек «Столички».

Абдуллаев Самед Гамидович 1920–1943, погиб в 23 года.

Санитарный инструктор батальона 1339-го стрелкового полка 318-ой горнострелковой дивизии (18-я армия Северо-Кавказского фронта). Старшина медицинской службы.

1 ноября 1943 г. в районе поселка Эльтиген (Керченский полуостров) под сильным пулемётным и миномётным огнём противника вытаскивал с поля боя раненых бойцов и офицеров в укрытия, производил соответствующую обработку и снова появлялся в боевых порядках. Лично уничтожил 5 фашистов в рукопашных схватках.

5 ноября 1943 г. старшина медицинской службы Самед Гамид оглы Абдуллаев погиб в бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшине медицинской службы Самеду Гамиду оглы Абдуллаеву присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Абдулаев Самед Гамидович

Петрова Галина Константиновна 1920–1943, погибла в 23 года.

Медицинская сестра 386-го отдельного батальона морской пехоты Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Главный старшина.

В ночь на 1 ноября 1943 г. бесстрашная медсестра Галина Петрова под огнём врага повела за собой высадившийся на Крымское побережье в районе посёлка Эльтиген батальон десантников. За одну эту ночь она вынесла с поля боя свыше 20 тяжелораненых воинов. В течение следующего дня Галина Петрова спасла жизнь ещё 30 раненым, сама получила ранение обеих ног, попала в медсанбат посёлка Эльтиген. 8 ноября, во время вражеского налета авиации, здание медсанбата было уничтожено. 23-летняя Галина Петрова погибла вместе с другими ранеными.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками главстаршине Петровой Галине Константиновне присвоено звание Героя Советского Союза.

Петрова Галина Константиновна

Кованов Владимир Васильевич 1909–1994

Подполковник медицинской службы.

Выпускник 1-го ММИ 1931 года.

В 1941 г. В.В. Кованов был эвакуатором в сортировочном госпитале в Ярославле, затем – ведущим хирургом эвакогоспиталя в Казани. Осенью 1942 г., несмотря на ограничение по здоровью, Владимир Васильевич добровольцем ушёл на фронт: принимал участие в боях под Ржевом, в Сталинградской битве. В апреле 1943 г. – начальник хирургического отделения ППГ № 4166, зимой 1943 г. был назначен армейским хирургом 44-й армии. Дошёл до Берлина в рядах 28-й армии.

После войны заведовал кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии, был ректором 1-го ММИ (1956–1966).

Награждён орденом Ленина, орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями.

Проект создан при поддержке Музея истории медицины Сеченовского Университета. Благодаря Музею в проекте используются информационные материалы и фотографии героев-медиков войны.