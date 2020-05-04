2020-05-04T23:20:12+03:00
Звезды

В Москве госпитализирован звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин

По предварительным данным, актер получил сотрясение
Юлия КЕКОВА
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Звезда телесериала "Кухня" Сергей ЛавыгинЗвезда телесериала "Кухня" Сергей ЛавыгинФото: кадр из фильма
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Полюбившаяся россиянам звезда телесериала "Кухня" Сергей Лавыгин, известный по роли Сени, экстренно госпитализирован в Москве в больницу.

Как сообщил kp.ru информированный источник, актер травмировался, споткнувшись накануне вечером о ступеньку подъезда дома на улице. В результате падения он сильно ударился головой, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

На данный момент он находится под наблюдением медиков.

Ранее сайт kp.ru писал, что в январе этого года российский актер театра и кино женился на своей коллеге. Сергей старше своей законной 32-летней жены Марии Луговой на семь лет.

Влюбленные не хотели привлекать к свадьбе лишнее внимание, торжество состоялось в скромной обстановке. Об их романе стало известно в 2018 году, когда они вместе появились на премьере телеканала "Супер", до этого же пара скрывала свои отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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