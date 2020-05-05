Анатомия дезы: как оппозиция приписала Марии Захаровой слова, которые она не говорила

Минувшая неделя запомнилась информационной атакой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову. То, что это именно атака, становится очевидно, если восстановить хронологию. Как и то, что кампания эта была срежиссирована, причём, судя по всему, из-за рубежа.

Смотрим, с чего всё начиналось.

ЕСТЬ ЛИ РИСК В ТУРПОЕЗДКЕ?

23 апреля Захарова даёт онлайн-интервью журналисту Михаилу Зыгарю (бывшему главреду телеканала «Дождь»). В числе прочего обсуждается проблема россиян, до сих пор остающихся за рубежом из-за коронавирусной блокады. Спикер МИД РФ говорит вполне очевидные вещи:

«Зарубежная поездка — это серьёзнейшее, ответственейшее и очень рискованное предприятие».

В этих трёх эпитетах Захарова лишь кратко выразила всё то, что уже подробно описано на сайте МИДа в разделе с рекомендациями для выезжающих за рубеж. Там освещены все возможные ситуации: от необходимости оформить медстраховку до действий в случае ДТП. Захарова в интервью, надо признать, заметно смягчила строго-назидательный тон инструкции.

Так что — да, зарубежная поездка может быть «рискованном предприятием», тут с женщиной-дипломатом не поспоришь. Вспомните докоронавирусные новости о туристах, погибавших в автобусных ДТП в Египте или при столкновении прогулочных катеров в Таиланде. Или 12-летнюю девочку из Петербурга, умершую в августе прошлого года, когда её руку затянуло в трубу бассейна в турецком Бодруме.

Согласны, всё это — включая жёсткие слова Захаровой — звучит не по-курортному. Но заставляет задуматься о собственной безопасности и благополучии близких.

А КАК У НИХ?

Кстати, наше внешнеполитическое ведомство в своих рекомендациях куда деликатнее зарубежных. На сайте Госдепа написано до банальности просто: «Эвакуационные рейсы не являются бесплатными и, по сути, часто стоят дороже, чем доступные в настоящее время коммерческие рейсы».

Смотрим и слушаем далее.

«Мы столкнулись ситуацией, когда люди ехали [даже] не на последнее, а в долг», — объясняет Захарова нынешний кризис с застрявшими туристами. Делая экскурс в историю, она вспоминает, что раньше исходили из простой логики: «Можешь отдыхать тогда, когда у тебя есть на это средства». И как бы оправдываясь, Захарова тут же добавляет, что сама считает подобную постановку вопроса слишком жесткой и теперь так думает меньшинство.

Хотя она могла бы сказать так, как говорит МИД Германии: «Все средства, которые будут потрачены дипмиссией на оказание гражданам необходимой помощи, будут в соответствии с законом о консульской службе [в дальнейшем] взысканы с пострадавшего».

Там же в рекомендациях по «корона-кризису» есть и вовсе гениальная фраза: «Будьте готовы к дополнительным расходам из-за продления срока пребывания за рубежом и позаботьтесь о соответствующем увеличении лимита Вашей кредитной карты».

Но Мария Владимировна так не может — видимо, «русская всеотзывчивость» не позволяет. По рассказам вернувшихся туристов, наши дипломаты помогают многим из личных средств, покупают продукты, лекарства.

Кто-то скажет: нельзя несчастным людям твердить, что сами, мол, виноваты — эту фразу, как мы увидим ниже, Захаровой потом и приписали. Но на деле она утверждает ровно противоположное: «Я не приемлю слов относительно того — «а что это они все уехали, зачем они там оказались, это все люди безответственные» (из интервью для канала RTVI).

Наконец, Правительство РФ оказывает застрявшим за рубежом россиянам помощь: миллиард рублей выделен только на материальную поддержку, и ещё полтора — на компенсацию авиаперевозок.

Ладно, это всё присказка. Так как же получилось, что вместо логичных высказываний Захаровой — в Сети оказались извращённые отрывки и перетолкованные цитаты?

ИСТОРИЯ ТУМАННАЯ, КАК АЛЬБИОН

28 апреля, через 5 дней после интервью (которое не разошлось на «злые цитаты», хотя его в прямом эфире смотрели журналисты) — сетевое СМИ под названием «МБХ-медиа» публикует пост: «Мария Захарова считает, что застрявшие за границей туристы виноваты в этом сами, а путешествия должны быть доступны только для богатых и влиятельных».

Вот такая как бы новость. Без кавычек, с приписанными мыслями. Но для неискушенного тонкостями читателя это стопроцентная прямая цитата.

То есть слова искусно выворачивают наизнанку: если посмотреть полные цитаты, а не выхваченную из контекста (их мы подробно разбирали выше) — то очевидно, что ничего подобного сказано не было. Получается, это... фейк!

Да, не без некоторой иронии «МБХ-медиа» называет себя «Новости нашей страны». Вопрос в том, какой. Это медиа подконтрольно беглому олигарху Михаилу Ходорковскому, живущему в Англии. А про «нежные» отношения российского МИДа с «форин-офисом» и прочими британскими коллегами мы наслышались за последние годы вдоволь.

И каждые раз эскапады «партнёров с Темзы» бесстрашно и профессионально комментировала именно Захарова: дело Скрипалей в Солсбери, притеснения канала RT в Британии, опровержения крайне спорных, на грани фейков, материалов Би-Би-Си… А один пост Захаровой о «прозревших лондонских олигархах», которые на фоне пандемии потянулись на родину, сдувая пыль с российских паспортов, — стал хитом. Кстати, именно с него и началось интервью Зыгарю. Интересный нюанс.

И тут вдруг такой «удачный» вброс от «МБХ-медиа».

ПОПЫТКА НЕ УДАЛАСЬ — НАЧИНАЕТСЯ ВБРОС № 2

Но концерт по заявкам продолжается. На следующий день, 29 апреля (и уже спустя почти неделю после изначального интервью Захаровой) то же самое «МБХ-медиа» публикует ещё один пост, посвящённый тем же самым её высказываниям. За последние недели ни один из других российских чиновников с такой частотой в данном интернет-издании отчего-то не упоминается. Хотя поводов было немало.

Текст поста — ещё хлеще предыдущего: «Мария Захарова не рада, что авиаперевозки стали гораздо доступнее, чем раньше, но считает, что «выводы будут сделаны» и скоро этому придет конец».

К посту прикручено видео из интервью Захаровой, откуда очевидно, что она ничего подобного не имеет виду. Но видео — почти четыре минуты, его ещё надо посмотреть, а «необходимый вывод» уже заботливо висит в заголовке.

Второй акт концерта по заявкам. Сразу после Ходорковского (ещё через день, 30 апреля) — Навальный и его пресс-секретарь Кира Ярмыш, каждый в своём видеоблоге, снова обращают внимание на «ужасное высказывание Захаровой». Разумеется, точно так же его переиначив.

Само интервью, напомним, имело место ещё 23 апреля. Прямо как в популярном американском сериале-учебнике по политическим интригам «Карточный домик»: откапываешь старое высказывание оппонента — и командуешь «Фас!».

Тут же в сети появляются «веселые картинки»: фотографии Захаровой с пугающими надписями: «отдыхать можно только богатым» или «заграницу только без ипотеки». Неплохая имитация всеобщего гнева и народного творчества.

Но чисто сработать не смогли, видимо, теряют сноровку. После того, как в эфире у журналиста Владимира Соловьева обсуждалась теория участия Ходорковского в информационной атаке — последний не выдерживает и взрывается бранью (почти на грани матерщины) в адрес Захаровой в соцсетях. Она же бросает вызов господам критиканам, приглашая к барьеру Навального — и потом ломает навязанный им сценарий, отказываясь от участия в дебатах на условиях постановочного шоу.

ПОЧЕМУ БЬЮТ ПО МИДУ

В общем, если посмотреть хронологию, очевидно: кампанию против Захаровой целенаправленно подогревали, а одновременность однотипных ударов указывает на их скоординированность.

Но зачем и почему сейчас? Ответ прост. Долгие годы наша внешняя политика строилось на простом тезисе: «Своих не бросаем». Это часть общественного договора, на основе которого и живёт страна.

Нынешняя ситуация — особенная. Это не просто массовые отмены рейсов или природные катаклизмы. Это пандемия вируса, когда нужно учитывать интересы и тех, кто завис заграницей, и тех, кто никуда не выезжал или отложил поездку. Да, немало россиян до сих пор отрезаны от родины, но более 200 тысяч за прошедшие две месяца уже вернулись (многие из них, кстати, получили денежную помощь от нашего государства — но на этом «господа публицисты» внимание не акцентируют).

Потому и ведётся атака на МИД и его представителей. Если русские видят вопиющую несправедливость — «богата царица, а своих бросила» — то общественный договор, гарантирующий стабильность в стране, перестаёт действовать.

А уж грамотно расставить акценты, подавая людям соответствующую «новость», — дело техники.

ИТОГО. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Никита Аргылов, кандидат политических наук, директор АНО «Лаборатория информационной политики»:

В эпоху постправды исказить реальность проще, чем когда бы то ни было

— Вся эта история производит тяжёлое впечатление — мы вновь увидели, что благодаря умелой медиа-кампании можно очернить любого человека, безо всякой оглядки на то, что он говорил или делал в реальности.

Мы увидели, как Навальный и прочие оппоненты нападают на женщину с предельной грубостью, навешивают ярлыки. Сразу видно, что оппозиция работает на свою целевую аудиторию — людей с весьма специфичными взглядами. Для них, как и для противоположного лагеря (тех, кого можно условно назвать «караул-патриотами»), по-большому счёту, не важна правда: лидер мнений указывает на очередного «врага», искусно манипулируя массами — и начинается травля.

Легко возникает эффект толпы, эффект постправды, когда никто уже не хочет разобраться в сути, а прав тот, кто громче крикнет. Захаровой здесь можно лишь посочувствовать. Когда против тебя начинается умело срежиссированная «погромная кампания», никакие оправдания и разъяснения на экзальтированную толпу — что в реальной жизни, что в Сети — не подействуют.