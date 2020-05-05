2020-05-05T09:28:58+03:00
Звезды

«Почему вы говорите про меня гадости? Я что, дурачок?» Сын Плющенко и Рудковской ответил на обвинения Аршавина

В полутораминутном видео «Гном Гномыч» на камеру объясняет, в чем не прав бывший футболист сборной России. Его мама подает в суд на СМИ
Константин ГЛЫБА
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Рудковская намерена обращаться в суд, чтобы защищать права сынаРудковская намерена обращаться в суд, чтобы защищать права сынаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Есть такая специальная олимпиада в инстаграме — глумиться над сыном Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

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Я и мой тренер
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Пара частенько записывает веселые видео у себя дома, привлекая сына, семилетнего Сашу. У многих подписчиков это вызывает одинаковую реакцию: мол, отпустите ребенка на свободу, у него постоянно грустное лицо, пока вам по приколу. «Гном Гномыч (так называют ребенка родители, так же пишется и его аккаунт в инстаграме) никогда не улыбается!».

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Вest husband's coach during quarantine.
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Все бы ничего, Яна и Евгений уже даже перестали обращать внимания на такие шутки, но мем про Гном Гномыча, что находится в инстаграм-рабстве, вывел на новый уровень ведущий «Матч ТВ», бывший футболист сборной России и казахского «Кайрата» Андрей Аршавин. Несмотря на то, что он зовет себя «дно-ведущим», Аршавин живее многих коллег комментирует происходящее — так вышло и с домашним танцем Плющенко и Рудковской.

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Шёл 43 день карантина у меня и 27 у парней ! Не гоним, таких танцев ещё ни у кого не было Вот думаю , когда бы я ещё и где свой смокинг так выгуляла ))) ? Лет 5 висел без надобности ))) @plushenkoofficial @gnomgnomych
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- Плющ с Рудковской неплохо танцуют, - отметил Аршавин в прямом эфире во время беседы с бывшим футболистом Александром Кержаковым. - Правда, на Гном Гномыча больно смотреть. У него такое лицо, как будто его реально из-под палки заставляют все делать. Улыбаются только папа и мама.

Разумеется, Рудковская не могла не отреагировать на выпад ведущего «Матч ТВ».

- Мне всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше чем свои (Аршавин развелся с Юлией Барановской, оставив троих детей и долго судился за уменьшение алиментов — Авт.), - риторически поинтересовалась Рудковская. - Но мне, видимо, этого не дано понять. Да , совсем забыла, может футболисты всегда и улыбаются, а вот фигуристы ещё иногда бывают и в сценических образах.

Но самое поразительное, что сам Гном Гномыч записал трогательное ответное видео Аршавину, где задал экс-футболисту резонные вопросы.

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Получаем , что мы все заслужили !
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- Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы говорите про меня гадости? - уважительно спросил мальчик. - Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно, я что вам дурачок какой-то?

А затем перешел на «ты».

- Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю, - пошутил Плющенко-младший. - Потому что ты слабенький. Для того чтобы тебя обыграть, мне достаточно одного подката. Вот такой подкат сделаю (показывает, как защитники отбирают мяч у нападающих в подкате), мяч заберу и в ворота забью!

Более того, некоторые СМИ начали рассуждать о здоровье Саши Плющенко, обсуждая его поведение с профильными специалистами. Мама ребенка вынуждена была объясняться в инстаграме. Рудковская намерена обращаться в суд, чтобы защищать права сына.

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ВАЖНЫЙ МОМЕНТ о котором я хочу написать.
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- Мы с Женей нашего прекрасного ребенка не прячем, у него с шести месяцев есть страница в Инстаграм, где каждый может увидеть его развитие, - подчеркнула Яна. - Наш сын абсолютно здоров, это даже трудно подвергать сомнению. Вам должно быть очень, очень стыдно. Но это – нравственные категории и человеческие качества, которые вам, видимо, не знакомы. Поэтому решение будет выносить суд не только в России, но и суд по правам человека в Страсбурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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