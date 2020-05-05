Разговорами о героизме врачей чиновники пытаются скрыть свою некомпетентность

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко рассказал о 350 медиках, отказавшихся работать с зараженными коронавирусом.

«У нас таких под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала, которые сказали: „Ребят, спасибо всем, мы пойдем, пока работать не будем.“ У кого-то, наверное, на то есть свои причины. Я не в праве их осуждать: у кого-то есть дети, у кого-то еще что-то, неполные семьи у людей», — сказал министр.

В Калинградской области на сегодняшний день коронавирус был обнаружен у 110 медиков. Одна медсестра умерла.

Учитывая количество новостей о закрытых на карантин больницах, массовых заражениях врачей и пациентов, можно предположить, что статистика, похожая на калининградскую, ведется во всех российских регионах.

Несмотря на то, что медиа активно раскручивают тему «войны с пандемией», в которой врачи сражаются на переднем крае, стоит выбросить в мусорное ведро весь этот пропагандистский мусор и задаться вопросом – а почему часть врачей и медицинских сестер отказываются работать в ковидовских отделениях и как нам на это реагировать?

Ответ, по мне, очевиден. Медицина - это не война. Это – работа. Причем работа, за которую общество давно привыкло платить очень мало.

Потому что, это - «социалка», непроизводственные расходы. В лучшем случае, современное общество готово было рассматривать здравоохранение как бизнес и сферу услуг, где на все есть свой тариф – на прием врача, анализы, операцию и прочее. Для этой сферы услуг даже экономическую модель изобрели. Называется – обязательное медицинское страхование.

И не нужно теперь багроветь лицом в приступе праведного гнева и обличать власть за то, что она оптимизировала систему здравоохранения.

Власть оптимизировала медицину, также, как и образование, потому что, мы все хотели получить за наши деньги, или наши налоги - «качественный сервис».

Чтобы не было сидения в очередях, чтобы за разумную дополнительную плату была отдельная палата и телевизор с холодильником. Чтобы все было как на Западе.

Разговорами о героизме врачей чиновники пытаются скрыть свою некомпетентностьФото: Иван МАКЕЕВ

Но оказалось, что в этой системе нет места для 100 тысяч инфекционных коек. Там нет места и для сельских больниц, для фельдшерских пунктов и роддомов в каждом райцентре.

Советская система, выстроенная еще сталинским наркомом Семашко – она про другое. Она была не про медицинский сервис со шведским столом и вежливыми сотрудниками колл-центра.

Коллапс современной системы здравоохранения, которая примерно одинаковая, что в России, что в Канаде, что в Словении, обусловлен тем, что она даже не рассматривает вероятность сравнительно массовой эпидемии. Математическая вероятность этого события оценивалась как близкая к погрешности, а резервировать огромные мощности под то, чего почти гарантированно не случится, никому не приходило в голову.

Для системы медицинского страхования коронавирус – это типичный нестраховой случай. Как онкология, ВИЧ или нанесение себе увечий. Обычная страховка все эти неприятности не покрывает.

Современный врач живет в той же рыночной системе координат. Его два десятилетия приучали к тому, что он – работник сферы обслуживания, что-то среднее между стилистом и дизайнером по интерьеру. Поэтому теперь он имеет полное моральное право платить нам тем же.

Повышенная опасность? Особо сложные условия труда? Тогда будьте добры, платите всем сотрудникам больницы, принимающей больных с коронавирусом, три, пять или шесть окладов. А еще - застрахуйте жизнь всех врачей и сестер, кто работает с ковидом, для возмещения семье возможную потерю кормильца.

У каждого военного есть такая страховка.

«В случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы или военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы или военных сборов, — 2 000 000 рублей»

Медицина - это не война. Это – работа. Причем работа, за которую общество давно привыкло платить очень малоФото: Иван МАКЕЕВ

Это - помимо военной пенсии по утрате кормильца, которая не даст семье в случае чего умереть с голоду.

Это – второе, что должна была сделать власть, вместо того, чтобы трещать про битву с пандемией.

А первое – обеспечить врачей средствами защиты. Не только образцовую больницу в Коммунарке, которую показывают во всех новостях, а все.

После кадров того, что творилось в Италии или Испании, я вообще не представляю, как врачи соглашались и соглашаются выходить на работу без масок N95 и специальных костюмов.

Идти со штыками на танки можно только тогда, когда вся страна с тобой и за тебя.

Но это не так.

Вся страна воюет сидя с пивом у телевизора. Ворчит на тяготы и лишения самоизоляции и заказывает китайское шмотье на алиэкспрессе.

Вместо того, чтобы устраивать идиотские и совершенно неуместные концерты в поддержку врачей, делать видеоподсветки Останкинской телебашни, устраивать флешмобы, федеральный минздрав вместе с регионами должны в разы поднять зарплаты всем работникам больниц, куда начали поступать пациенты с коронавирусом.

Именно всем. Разбираться, кто более достоин, а кто менее – нет времени.

Сегодня все больницы превратились в зону риска. Там нет нормальных протоколов безопасности. Там нет полноценных «грязных» и «чистых» зон, потому что это не специализированные инфекционные больницы и отделения, а самые обычные больницы, директивно переведенные на работу по коронавирусу.

Медицинские работники должны быть обеспечены всеми средствами защиты. За любые деньги.

Я понимаю, что мобилизационные навыки у нас почти полностью утрачены, но это даже близко не задача эвакуировать промышленность с Украины на Урал.

Если отвечающие за это чиновники и структуры оказались не в состоянии справиться даже с такой задачей, можно себе представить, что нас ждет в случае масштабной беды.

Никто не смеет обвинять медработников в том, что они отказались рисковать своим здоровьем и жизнью. Кроме тех, кто сам рискует своей жизнью.

Но это, скорее всего, не мы и совершенно точно - не чиновники.

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