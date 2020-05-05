Регионам дадут отсрочку на выплаты бюджетных кредитов

В 2020 году все российские регионы могут не платить по бюджетным кредитам. Отсрочку дали в правительстве. Она нужна, чтобы на местах оставались деньги для борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

- Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации, - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Долги регионам не простят. Отсрочка будет действовать только один год. В 2021 - 2024 годах нужно будут выплачивать по 5% от задолженности, а в 2025 – 2029 годах – остаток равными долями.

Всего регионы должны Минфину 850 млрд рублей. Ставка символическая - 0,1% годовых. Это остатки бюджетных кредитов, полученных еще до 2018 года. Тогда в правительстве приняли программу реструктуризации долгов. Ее цель - чтобы регионы постепенно перешли на рыночные механизмы заимствований.

По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), в конце 2019 года общий долг российских регионов составлял 2,1 трлн рублей. Помимо бюджетных кредитов они занимают деньги в банках и на бирже (выпуская облигации). По этим займам ставки рыночные. Кроме того, федеральная казна ежегодно выдает безвозмездные деньги 72 из 85 регионов. Это называется дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности. Общий объем в прошлом году составил 700 млрд рублей. Но в этом он, скорее всего, увеличится. В кризис помогать регионам придется серьезно. Основа местных бюджетов - налог на прибыль предприятий и налог на доходы физических лиц. Оба этих источника заметно истощатся.

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