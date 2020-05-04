Аркадий Дворкович: «Экономический кризис только начинается»

Прогноз цен на нефть, жизнь во время и после пандемии, помощь пострадавшим бизнесам и гражданам. На эти вопросы в интервью РБК ответил бывший замглавы правительства России Аркадий Дворкович. «Комсомолка» отобрала самые важные цитаты бывшего высокопоставленного чиновника.

КОГДА НАЧНУТСЯ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ?

«Экономический кризис только начинается, его волна еще не захлестнула многие сегменты экономики. Ближайшие несколько месяцев будут достаточно тяжелыми. Банк России предполагает снижение валового внутреннего продукта от 4 до 6% в этом году. Это тот прогноз, на который пока можно ориентироваться, с учетом данных за последние несколько недель. Цифры неблагоприятные, но возможен как более, так и менее благоприятный сценарий развития событий… Основные проблемы начнутся не прямо сейчас, не в ближайшие несколько дней, а примерно в июне - июле».

ДОСТАТОЧНО ЛИ МЕР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА?

«Я думаю, заявленных мер или достаточно, или почти достаточно. Главное — чтобы они заработали. Мы ожидаем, что в ближайшие недели все эти меры начнут реально работать, потому что пока еще не все заявленные механизмы на практике эффективно реализуются. Это работа с колес, она требует определенной настройки всех институтов. Надеемся, что это произойдет быстро.

СТОИТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДДЕРЖАТЬ ГРАЖДАН?

«Усиление адресной поддержки нужно. Это касается тех людей, которые наиболее страдают от нынешней ситуации, и это всегда правильно. Но я не сторонник, как термина, так и самого способа, связанного с вертолетными деньгами, для меня это очень странный термин - разбрасывание денег с вертолета. Все нужно делать разумно, адресно, исходя из интересов людей. А там, где возможно, всегда нужно ориентироваться на поддержку экономики с тем, чтобы компании работали и обеспечивали людям рабочие места и конкурентную зарплату. Платили налоги, и за счет этих налогов государство могло бы платить пенсии и зарплату бюджетникам».

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ НА НЕФТЬ?

«Не думаю, что цены быстро вернутся в интервал более 40 долларов за баррель. Но в интервал от 30 до 40 долларов цены могут вернуться до конца года. Пока, будем надеяться, что цены будут оставаться хотя бы между 20 и 30 долларами, хотя в некоторые дни могут быть падения. Пока очень сложно давать более точные оценки, поскольку ситуация и с пандемией, и с восстановлением экономик после пика пандемии остается очень неопределенной».

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЭКОНОМИКА ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ?

«Конечно, кризис поменяет модели поведения людей. Компании станут более консервативными, будут меньше бросаться в рискованные проекты. Будут копить резервы. Это касается и бизнеса, и правительства, и людей в повседневной жизни. Это приведет к большей концентрации бизнеса. К сожалению, экономика станет, возможно, менее конкурентной…

Надеюсь, что жизненный уклад не поменяется совсем уж радикально, но изменения будут. Для компаний это одновременно и возможность повысить эффективность, снизить избыточные затраты, по-новому посмотреть на свои бизнес-модели. Это касается и государства — резкое ускорение перехода к электронным услугам и электронному документообороту для облегчения жизни людей и бизнеса. Это означает и необходимость дополнительных вложений в инфраструктуру, в том числе для цифровой экономики…

Мы видим риск того, что будут создаваться экономические острова, то есть производство будет локализовываться чрезмерно, без учета эффективности, в рамках отдельных национальных границ, цепочки поставок будут разрываться. Это существенные риски. И, конечно, падение торговли может оказать влияние на глобальную экономику в целом. Но надеемся, что правительства, национальные банки будут вести разумную политику и препятствовать возникновению избыточных барьеров».

ВЕСЬ МИР УЙДЕТ В ОНЛАЙН?

«Мы обсуждали это с коллегами, в том числе в ходе двух международных конференций, - общее мнение, что 20 - 30% активности перейдет в онлайн, вряд ли больше. Будет меняться характер рабочих мест, больше людей будут работать дистанционно. Хотя уверен, что даже те, кто будет работать дистанционно, будут стремиться хотя бы пару раз в неделю возвращаться в офисы, чтобы сменить обстановку, увидеть коллег. Это все равно важная часть жизни. Без общения никуда не деться».

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