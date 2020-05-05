Умер генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин

Евгению Анатольевичу было 64 года. С 1981 года он работал в знаменитом ОКБ Королёва - Ракетно-космической корпорации «Энергия». Прошёл путь от инженера до генерального конструктора, отвечал за пилотируемые системы. Ещё 9 апреля он провожал в полёт новый экипаж, отправлявшийся в Международную космическую станцию.

По возвращению в Москву у него обнаружили коронавирус. Последние дни Евгений Анатольевич находился в больнице в тяжёлом состоянии.

На Байконуре Микрин напрямую с космонавтами не общался. За две недели до полёта для космонавтов всегда вводится режим обсервации. На этот раз меры защиты экипажа были ещё более жесткие. Состояние экипажа, работающего сейчас на орбите, нормальное. Жалоб на самочувствие нет.

Евгений Анатольевич принимал участие в создании комплекса «Энергия»-«Буран», станции «Мир», Международной космической станции, модернизации пилотируемого корабля «Союз».