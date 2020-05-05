Природа сошла с ума: загадочные радиосигналы слышат по всему миру

Со всего мира, от любителей и профессионалов, поступают сообщения о загадочных радиосигналах. Эти сигналы явно рождены на Земле и в ее окрестностях, но не человеком, а самой природой.

Только два примера. Всю ночь с 3 на 4 мая радиотелескоп в городе Тодморден, Великобритания, фиксировал странный радиосигнал на частоте 8,2 килогерца. На этой частоте радиостанции не работают, там слышны только естественные шумы Земли и ее ионосферы. Чаще всего («чаще» - это несколько раз в секунду) там можно услышать резкие щелчки, которые производят молнии, вспыхивающие в огромном количестве по всей планете. Сигналы от молний свободно распространяются по Земле, практически не поглощаясь. Иногда сигнал так силен, что может обогнуть планету несколько раз, тогда в наушниках слышны леденящие душу свисты. Но не только молнии. Ученые еще только начинают изучать этот диапазон частот. Они выявили, что на этих частотах «работают» землетрясения, метеоры. А еще там раздаются необычные сигналы, которые, вероятно, вызваны вторжением в ионосферу Земли космической плазмы.

Но то, что заметил детектор в ночь на 4 мая, вообще ни на что не похоже. Сигнал был резко очерченным по частоте, что как бы намекало на его искусственное происхождение. Но не настолько резким, чтобы это было похоже на радиостанцию. К тому же, как уже говорилось, там и станций-то нет. Иногда любители в виде эксперимента что-то излучают на этих волнах. Но они обычно предупреждают остальных, а иначе смысл: интересно же, кто тебя услышит в этом экзотическом диапазоне, поэтому сообщают заранее, чтобы не пропустили программу. Вот и в нашем случае заподозрили любительскую станцию в Германии, но – не она. В самом деле: сигнал длился всю ночь. Для его производства потребовалось бы столько энергии, сколько у любителя нет и не будет, да и не всем профессионалам под силу. Разве что обесточить местную энергосистему и весь ток пустить на радиопередачу, как это делал в свое время Никола Тесла. Итак, перед нами – природное и полностью непонятное явление.

Примерно в это же время, 3 мая, продвинутый радиолюбитель из США сообщил, что очень долго наблюдал резкие щелчки, как бы разряды, на частотах около 30 мегагерц. На таких частотах обычно слушают импульсы Юпитера, но это напоминало скорее шумы от какой-то сильной грозы. Странность в том, что подходящих гроз над территорией США в этой время не наблюдалось. Оба инцидента насколько странные, что в специализированных группах в соцсетях, куда обратились оба исследователя, никто не смог ничего прокомментировать.

То, что заметил американец, скорее всего носило планетарный масштаб, но не все обратили внимание. Автор этих строк именно в это время возился со своим самодельным, но очень чувствительным приемником, который предназначен для наблюдения за естественными радиосигналами. Трески были ого-го, и это было необычно. Но несколько часов назад закончилась гроза, с нею я и связал эти трески. Хотя мне показалось странным, что гроза была не сильна, да и прошла давно, а трещит вон как. Видимо, явление наблюдали очень многие, но не обратили внимание.

Загадочные радиосигналы 00:00 00:00

Скорее всего, эти и другие явления связаны. Магнитосфера Земли испытала вторжение чего-то чужеродного, или сама пришла в возбуждение по неясной причине. Видимо, пик вторжения наблюдался на частоте 8 килогерц, а американский любитель, работавший на более высоких частотах, видел как бы следствие этого события. Еще раз подчеркну: очень странно, что все это длилось довольно долго, всю ночь. Обычно вторжения солнечной плазмы протекают куда быстрее. Скажем, яркое полярное сияние, которое как раз и сигнализирует о том, что солнечная плазма вторглась, крайне редко продолжается больше часа. Тем более Солнце сейчас находится в низкой фазе активности и серьезных магнитных бурь производить не может.

В эти непростые дни, конечно, все мысли – только о том, как необычные природные явления могут быть связаны с пандемией. Еще в 1920-е годы русский ученый Александр Чижевский выступил с теорией, согласно которой пандемии и даже войны на Земле происходят в годы высокой солнечной активности. Солнце каким-то образом «провоцирует» вирусы размножаться, а людей «заставляет» воевать. Спустя почти столетие мы можем дополнить этот тезис: вообще всякое аномальное «поведение» космической погоды так или иначе отражается на Земле и ее обитателях. Выше уже говорилось, что Солнце находится в минимуме активности, и этот минимум очень странный. Он явно затянулся. Хотя еще в прошлом году астрономы видели на Солнце пятна нового цикла активности (их легко отличить), этот новый цикл никак не начинается, а на днях на светиле появились пятна… старого цикла. Солнце словно не может запустить двигатель внутри себя. При этом парадоксальным образом от него периодически отрываются «куски» плазмы, что обычно бывает во время высокой активности, и летят к Земле.

15 апреля Солнце, как считается, незаметно выбросило плазму. Во всяком случае, 19-20 апреля над Землей неожиданно начались полярные сияния, которые застали специалистов врасплох. Если честно, мы не знаем, на самом ли деле эти полярные сияния связаны с Солнцем (как бы дико это ни звучало), и есть ощущение, что незаметный выброс придумали постфактум, чтобы объяснить яркие полярные сияния. Другой выброс случился 28 апреля, ожидалось, что плазма прибудет к Земле 1-2 мая. Однако ярких сияний не было, а вот чуть позже, 3-4 мая, начались загадочные радиосигналы.

Странное поведение Солнца, необычные сияния из ниоткуда, радиосигналы непонятной природы, пандемия – все это как-то связано. К сожалению, со времен Чижевского наука не очень далеко продвинулась в этом направлении. Да, мы научились лучше лечить от заразных болезней, но вряд ли стали глубже понимать причину, от которой они берутся.

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