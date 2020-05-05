"Алкоголь вас не пощадил": поклонники просят спасти безработного и "спивающегося" Домогарова
56-летний Александр Домогаров, судя по активности в соцсетях, проводит карантин не в лучшей своей форме. Поклонники боятся, что актер, которому сейчас не нужно выходить на сцену и держать марку в кадре, вернулся к старым привычкам и налегает на алкоголь. На такие мысли почитателей таланта блиставшего когда-то Домогарова натолкнули "карантинные" послания артиста в Инстаграме.
Так, за последние дни в аккаунте артиста, на который подписаны около 6000 человек (Домогаров не слишком-то вжился в роль блогера), появилось сразу несколько фото и видео, которые поклонники сочли "пьяными".
Сначала Александр смутил подписчиков публикацией скриншота своих исходящих звонков: в списке абонентов, среди прочих, находилась некая "Тварь" - в соцсетях решили, что так актер называл кого-то из бывших жен (а их у Домогарова было три официальных и одна гражданская).
Домогаров смутил подписчиков странными публикациями, которые потом удалил.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Следом артист продемонстрировал снимок юных красавиц, указав, что выбрал бы "вторую сперва" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
А на одном из последних видео в Инстаграме Домогарова девочка-подросток красит актеру ресницы тушью.
- Моя крестница красит крестного папу ну почему так озлобленных людей., мы ничего плохого не господи, - несуразно подписал артист.
Преданных поклонников такие посты в соцсетях откровенно разочаровали.
- Когда-то в ранней юности я была влюблена в этого актера! Такие глаза, такая драма во взгляде... Алкоголь не щадит никого. И не пощадил мою детскую любовь - Александра Домогарова. Близкие, спасите его! - интеллигентно посетовали дамы.
- Алкоголик! - не постеснялись в выражениях мужчины.
Негативных комментариев и упреков в злоупотреблении спиртным было так много, что фотографии артист поспешил удалить. Но неоднозначное видео до сих пор красуется на страничке артиста.
Возможно, на настроение Домогарова повлиял его скандальный уход из МХАТа. В конце марта артист разругался с руководством и принял решение покинуть стены театра, где в качестве приглашенной звезды играл в спектакле Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни". На своей страничке в Инстаграме Александр Юрьевич написал, что зрители больше не увидят его в стенах МХАТа.
СПРАВКА "КП"
Театральная карьера Александра Домогарова началась в 1984 году. Он служил в Малом театре, Центральном академическом театре Российской армии, театре Моссовета, Московском драмтеатре на Малой Бронной, выступал с антрепризами.
Тогда же, в 1984-м, молодой Домогаров стал сниматься в кино. Российскому телезрителю он знаком по ролям в фильмах "Асса", "Гардемарины III", сериалах "Королева Марго", "Графиня де Монсоро", "Марш Турецкого" и "Бандитский Петербург". Однако, в последние годы актер снимается все реже.
ИСТОЧНИК KP.RU