"Алкоголь вас не пощадил": поклонники просят спасти безработного и "спивающегося" Домогарова

56-летний Александр Домогаров, судя по активности в соцсетях, проводит карантин не в лучшей своей форме. Поклонники боятся, что актер, которому сейчас не нужно выходить на сцену и держать марку в кадре, вернулся к старым привычкам и налегает на алкоголь. На такие мысли почитателей таланта блиставшего когда-то Домогарова натолкнули "карантинные" послания артиста в Инстаграме.

Так, за последние дни в аккаунте артиста, на который подписаны около 6000 человек (Домогаров не слишком-то вжился в роль блогера), появилось сразу несколько фото и видео, которые поклонники сочли "пьяными".

Сначала Александр смутил подписчиков публикацией скриншота своих исходящих звонков: в списке абонентов, среди прочих, находилась некая "Тварь" - в соцсетях решили, что так актер называл кого-то из бывших жен (а их у Домогарова было три официальных и одна гражданская).

Домогаров смутил подписчиков странными публикациями, которые потом удалил.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Следом артист продемонстрировал снимок юных красавиц, указав, что выбрал бы "вторую сперва" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

А на одном из последних видео в Инстаграме Домогарова девочка-подросток красит актеру ресницы тушью.

- Моя крестница красит крестного папу ну почему так озлобленных людей., мы ничего плохого не господи, - несуразно подписал артист.

Преданных поклонников такие посты в соцсетях откровенно разочаровали.

- Когда-то в ранней юности я была влюблена в этого актера! Такие глаза, такая драма во взгляде... Алкоголь не щадит никого. И не пощадил мою детскую любовь - Александра Домогарова. Близкие, спасите его! - интеллигентно посетовали дамы.

- Алкоголик! - не постеснялись в выражениях мужчины.

Негативных комментариев и упреков в злоупотреблении спиртным было так много, что фотографии артист поспешил удалить. Но неоднозначное видео до сих пор красуется на страничке артиста.

domogarov.aleksandr Моя крестница красит крестного папу ну почему так озлобленных людей., мы ничего плохого не господи

Возможно, на настроение Домогарова повлиял его скандальный уход из МХАТа. В конце марта артист разругался с руководством и принял решение покинуть стены театра, где в качестве приглашенной звезды играл в спектакле Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни". На своей страничке в Инстаграме Александр Юрьевич написал, что зрители больше не увидят его в стенах МХАТа.

СПРАВКА "КП"

Театральная карьера Александра Домогарова началась в 1984 году. Он служил в Малом театре, Центральном академическом театре Российской армии, театре Моссовета, Московском драмтеатре на Малой Бронной, выступал с антрепризами.

Тогда же, в 1984-м, молодой Домогаров стал сниматься в кино. Российскому телезрителю он знаком по ролям в фильмах "Асса", "Гардемарины III", сериалах "Королева Марго", "Графиня де Монсоро", "Марш Турецкого" и "Бандитский Петербург". Однако, в последние годы актер снимается все реже.