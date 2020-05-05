Нулевой пациент с коронавирусом появился во Франции в декабре

Поиск нулевого пациента, который первый стал жертвой коронавируса, превращается в целое расследование. Заведующий отделением реанимации в одной из клиник Парижа Ив Коэн заявил, что коронавирусная инфекция впервые была обнаружена во Франции сразу после католического Рождества, пишет Daily Mail.

Команда доктора Коэна пересмотрела результаты отрицательных тестов на коронавирус 24 пациентов, которые были доставлены в больницу с симптомами респираторной инфекции в декабре и январе. В результате повторного анализа было установлено, что один из пациентов, который сейчас здоров, был носителем COVID-19. Его госпитализировали 27 декабря. Таким образом, первый случай заражения коронавирусом во Франции произошел за месяц до того, как это считалось прежде. Медик призывает пересмотреть другие отрицательные пробы на коронавирус, которые в тот же период в других регионах Франции.

Между тем, французские власти взяли курс на постепенное снятие ограничительных мер с 11 мая. Уже намечен поэтапный план возобновления работы учебных заведений и различных организаций. Разумеется, смягчение мер будет происходить только при дальнейшем снижении числа новых заболевших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/774512" frameborder="0"></iframe> Во французской Новой Каледонии начали ослаблять введённые из-за коронавируса ограничения.

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