2020-05-05T14:25:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Нулевой пациент с коронавирусом появился во Франции в декабре

Инфекция пришла в Париж на месяц раньше, чем считалось прежде
Арина СУВОРОВА
Поделиться:
Между тем, французские власти взяли курс на постепенное снятие ограничительных мер с 11 маяМежду тем, французские власти взяли курс на постепенное снятие ограничительных мер с 11 маяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Поиск нулевого пациента, который первый стал жертвой коронавируса, превращается в целое расследование. Заведующий отделением реанимации в одной из клиник Парижа Ив Коэн заявил, что коронавирусная инфекция впервые была обнаружена во Франции сразу после католического Рождества, пишет Daily Mail.

Команда доктора Коэна пересмотрела результаты отрицательных тестов на коронавирус 24 пациентов, которые были доставлены в больницу с симптомами респираторной инфекции в декабре и январе. В результате повторного анализа было установлено, что один из пациентов, который сейчас здоров, был носителем COVID-19. Его госпитализировали 27 декабря. Таким образом, первый случай заражения коронавирусом во Франции произошел за месяц до того, как это считалось прежде. Медик призывает пересмотреть другие отрицательные пробы на коронавирус, которые в тот же период в других регионах Франции.

Между тем, французские власти взяли курс на постепенное снятие ограничительных мер с 11 мая. Уже намечен поэтапный план возобновления работы учебных заведений и различных организаций. Разумеется, смягчение мер будет происходить только при дальнейшем снижении числа новых заболевших.

Во французской Новой Каледонии начали ослаблять введённые из-за коронавируса ограничения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вакцина от туберкулеза и советское наследие: почему Греция, Хорватия и Словения выходят из эпидемии с малыми потерями

Эксперты рассказали «КП», как так вышло, что у греков и братьев-славян меньше всего заболевших коронавирусом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Ребят, спасибо всем, мы пойдем»: министр здравоохранения рассказал, почему в Калининграде 350 медиков отказались работать с коронавирусом
По словам Александра Кравченко, оставшиеся в строю врачи и медсестры работают на "серьезном пределе". К борьбе с коронавирусом привлекают и студентов
Новости 24
Специалист по этикету объяснила, почему важно носить маски
В разгар пандемии коронавируса Instagram ограничил показ фото с хештегом #море
Цены на нефть ускорили рост на фоне надежды на восстановление спроса
В ЕС допустили возобновление внутреннего туризма летом
Минздрав оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах
108 потенциальных вакцин против коронавируса разрабатывают в мире
Почти половина сидящих дома россиян готовы выйти на работу
Треть смертей от коронавируса в Англии произошла в домах престарелых
Китай впервые запустил ракету-носитель "Чанчжэн-5B"
«Настоящая музыка с Вадимом Саралидзе» и группой «После 11» на радио Комсомольская правда
Украинские националисты в наказание заставили девочку встать на колени и облиться зеленкой
Эксперт рассказал, правда ли, что курильщики реже заражаются коронавирусом