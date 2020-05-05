Названы пять отраслей, где сейчас срочно требуются рабочие руки

Один из главных страхов последнего месяца — остаться без работы и дохода. Кажется, что из-за пандемии и связанных с ней ограничений рушится вообще все. Но есть сферы, где благополучно продолжают набирать персонал и обещают платить ему деньги. И это не только курьеры разросшихся нынче из-за всеобщей самоизоляции служб доставки. «КП» проанализировала для вас крупнейшие ресурсы по поиску работы и работников, а также экспертные мнения и составила рейтинг сфер, где в нынешние непростые времена очень нужны люди.

1. Медицина и фармацевтика.

Да, тут все понятно — от коронавируса нам пока никуда не деться. Да и после окончания пандемии, по прогнозам, внимание к этой сфере какое-то время будет оставаться повышенным.

По данным HeadHunter на середину апреля, количество вакансий в этой сфере в сравнении с тем же месяцев прошлого года увеличилось на 99%. А на государственном портале «Работа в России», как сообщил на днях глава Роструда Михаил Иванков, сейчас размещено более 100 тысяч заявок со всей России на медсестер, санитаров и врачей разного профиля.

Кого прежде всего ищут? Судя по вакансиям как «Работы в России», так и вовсе не государственного портала Superjob, нужны действительно специалисты самого разного уровня и профиля — от фармацевтов-провизоров до заведующих и заместителей заведующих всевозможными лечебными заведениями. Даже вроде бы никак не связанных с коронавирусом врачей-сексологов ищут. Но больше всего нужен, конечно, низовой медицинский персонал с не самыми большими зарплатами — медсестры, санитарки.

2. Госсектор.

Государственный аппарат и обслуживающие его сферы, судя по всему, никакой коронавирус не берет — набор сотрудников во всевозможные госструктуры идет полным ходом. По данным HeadHunter, количество вакансий там в этом апреле в сравнении с прошлым увеличилось аж на 82%.

Кого хотят-то? Нужны инспектора ДПС, налоговые инспектора и просто специалисты по налогообложению, соцработники, секретари суда, охранники в систему ФСИН, полицейские. Даже в Росгвардию людей ищут. Больше всего вакансий так или иначе связано со сферой обеспечения безопасности — МВД, ФСИН или Минобороны.

3.Рабочий и производственный персонал

По словам Михаила Иванкова, в сфере производства на госпортале сейчас — более 300 тысяч вакансий, нужны слесари, токари, фрезеровщики, электромонтажники. Зарплаты, по данным порталов, есть и не самые плохие. Сварщиком в Нижнем Тагиле, например, за 80 тысяч трудиться зовут.

Собственно, проблемы с рабочими, особенно квалифицированными, были почти всегда. Но в этом апреле, несмотря на пандемию, спрос на рабочий персонал вырос на 16% в сравнении с прошлым годом (данные HeadHunter). Эксперты предполагают, что это может быть связано с закрытием границ и оттоком мигрантов из братских республик. Не все из них только улицы мели, некоторые занимали и места слесарей и электромонтажников.

В сфере производства на госпортале сейчас более 300 тысяч вакансий, нужны слесари, токари, фрезеровщики, электромонтажникиФото: Алексей БУЛАТОВ

4.Сельское хозяйство

Около 37 тысяч вакансий — только на портале «Работа в России». Нужны агрономы, трактористы, зоотехники, овощеводы, ветеринары.

А особенно — работники на посевную. Тут тоже образовался некий вакуум из-за отсутствия сезонных работников из братских среднеазиатских республик, оказавшихся ныне за закрытыми границами.

5.Домашний персонал

По данным HeadHunter, спрос на всевозможных сиделок, нянь, помощниц по хозяйству вырос в сравнении с прошлым годом на 10%. Удаленная работа из дома — все равно работа, и сидящие у тебя на голове дети ей не очень способствуют. Ухаживать же за престарелыми или больными родственниками — особенно если они живут не рядом - из-за самоизоляции стало проблематичнее, а соцслужбы далеко не везде работают прекрасно.

КТО ЕЩЕ?

Как поясняют в компании HeadHunter, также среди сфер, где количество вакансий, как минимум, не упало, - строительство. В большинстве регионов работы там не прекращались. И, судя по всему, строительству жилья власти будут стараться не дать встать всеми силами — новые обманутые дольщики сейчас будут очень не кстати.

В Роструде добавляют, что есть немало вакансий, связанных с удаленной работой. Такие сотрудники требуются в интернет-магазины, ищут менеджеров по продажам и финансовых агентов «на удаленке».

А что будет, когда пандемия все-таки закончится? По прогнозам Института прогрессивного образования, вырастет спрос — правда, кратковременно - на антикризисных и финансовых консультантов. Что логично, куда ж без них в кризисной ситуации. А также на психологов — после долгого периода самоизоляции большему числу людей, чем обычно, потребуется их помощь.

Будут востребованы программисты, SMM и контент-менеджеры, а также прочие специалисты, обслуживающие всеобщий уход в онлайн, откуда многие бизнесы теперь вряд ли захотят возвращаться.

Останется и спрос на сотрудников служб доставки и интернет-магазинов, включая водителей, курьеров, диспетчеров, менеджеров по продажам. Особенно на тех, кто готов часть этих функций совмещать (курьер с правами и своим авто).

Также какое-то время люди будут с большим вниманием относиться к собственному здоровью и здоровью своих близких — потому сфера медицины останется популярной.

И наконец, сможет воспрянуть духом и наверстать упущенное сфера бытовых услуг. Граждане бросятся решать проблемы, накопившиеся за время самоизоляции, - понадобятся всевозможный ремонт авто, мебели, бытовой техники, а также парикмахерские услуги.

Николай Платошкин: Есть хочется 3 раза в день. Поэтому профессии, связанные с сельским хозяйством, будут востребованы во все времена 00:00 00:00

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