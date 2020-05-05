СК России: напавший на московского участкового мужчина оказался кровавым маньяком

В ходе расследования уголовного дела по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции в Москве, поставленного Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным на контроль, установлены новые обстоятельства. Мигрант Матмусаев, который недавно получил в каком-то российском регионе российский паспорт, перед тем, как напал на полицейского, набросился на другого жителя столицы с ножом.

Напомним, 30 апреля Матмусаев набросился с кулаками на участкового уполномоченного полиции, который занимался предупреждением нарушений режима самоизоляции. По данному факту ГСУ СК России по г. Москве возбудил в отношении хулигана уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

Суд не пожелал арестовывать новоиспеченного гражданина России (есть поручение Верховного суда не отправлять в СИЗО за мелкие правонарушения, чтобы не занести туда вирус), но следствие стало настаивать на этом. Не случайно настаивало...

Александр Бастрыкин поручил подчиненным сотрудникам тщательным образом исследовать все видеозаписи и установить обстоятельства, которые способствовали совершению данного преступления в кратчайший срок.

- Следователям удалось установить события, предшествовавшие нападению мужчины на сотрудника полиции. Незадолго до остановки его на улице полицейским, этот мужчина в квартире жилого дома в ходе ссоры со своим знакомым нанес тому несколько колото-резаных ранений. Потерпевший оказал активное сопротивление, смог убежать и вызвать скорую медицинскую помощь, которая госпитализировала его в одну из столичных больниц, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Выяснилось, что мигрант, напавший на московского участкового настоящий кровавый маньяк, который мог порезать на улице любого встречного. Если бы участковый знал об этом, он мог бы применить табельное оружие на поражение. Но полицейский не имел полной картины, и, использовав приемы вольной борьбы, быстро обезвредил и задержал преступника.

- По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "покушение на убийство", - отметила Петренко.

Теперь Матмусаеву грозит уже 15 лишения свободы. Следствие повторно обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Председатель СК России Александр Бастрыкин выразил слова благодарности всем сотрудникам МВД и Росгвардии, которые в условиях непростой ситуации, в связи с пандемией коронавируса, достойно несут свою службу и профессионально выполняют поставленные государством задачи.

- Мы будем принципиально подходить к уголовному преследованию лиц, применяющих насилие к сотрудникам правоохранительных органов, находящимся при исполнении служебных обязанностей, - отметил глава СК России.