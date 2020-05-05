2020-05-05T16:33:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Израильские врачи на шаг приблизились к созданию вакцины от коронавируса

В это же время европейские ученые создали искусственный белок, атакующий COVID-19
Мария БЕРК
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Израильские врачи работают над вакциной от коронавирусаИзраильские врачи работают над вакциной от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эпидемия коронавируса постепенно, но верно сбавляет обороты. Вирусологи всего мира продолжают разработку вакцины против COVID-19. Израильские ученые из Института биологических исследований объявили, что продвинулись дальше других своих коллег в разработке коронавирусного «противоядия». Им удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме заболевшего и нейтрализуют его. В будущем антитела могут быть использованы для создания вакцины. Об этом сообщил министр обороны Израиля Нафтали Беннетт.

По его словам, сейчас ведется регистрация патента - химической формулы антитела, после этого начнется коммерческое производство вакцины. При этом, когда именно появится вакцина, министр не сообщил.

Антитела вычленяли из образцов крови пациентов, которые переболели COVID-19 и выздоровели. По своей природе, антитела - это белки плазмы крови, выделяющиеся клетками иммунной системы, и предназначенные для нейтрализации клеток патогенов.

Одновременно с израильскими специалистами ученые из Германии Нидерландов создали моноклональное антитело, которое в лабораторных условиях смогло победить коронавирус. Исследование было проведено в Утрехтском университете. Моноклональные антитела - искусственно созданные белки, которые по своей структуре похожи на антитела, вырабатываемые иммунной системой человека. Они распознают нужный участок на теле вируса и атакуют его.

Моноклональное антитело 47D11 воздействовало на белковые шипы коронавируса, с помощью которых коронавирус и проникает в здоровую клетку. В ходе исследований, антитело смогло победить COVID-19, а также вирус SARS, у которого есть аналогичные белковые шипы.

Теперь европейских ученым предстоит провести клинические тестирование моноклонального антитела на животных и людях и только потом использовать в разработке вакцины или лекарства.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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