Не надо ставить бизнес в ситуацию, когда ему либо умереть, либо взбунтоваться

Ситуация сегодня близка к той, которую Ленин описывал как «низы не могут, а верхи не хотят». Все выкладки, экономические расчеты и стратегии, которые мы от лица Партии Роста выносили на суд общества в последние четыре года, внезапно приобрели нестерпимую важность и остроту.

Коронавирус поставил большую часть российского частного бизнеса в ситуацию, в которой он должен либо умереть, либо взбунтоваться. Главный вопрос стоит так – возьмет государство частных работодателей на борт корабля, либо оставит тонуть в этом идеальном шторме? Что уж там, давайте говорить честно. Власть наша считает собранные за много лет налоги (включая самый весомый, тот, из которого пополнялся ФНБ) своим собственным ресурсом. Деньги это не ваши, говорит нам правительство. Возможно, мы в порядке благотворительности поделимся с вами чем-то, но деньги это не ваши. И вы должны это понимать.

Так вот, хочу сказать в ответ следующее. Дорогие друзья в правительстве! Это мы, частный бизнес, создаем большую часть рабочих мест в стране. Это мы выращиваем зерно, строим дома, кормим, поим и развлекаем людей. Это мы, теряя бойцов по дороге, спасаем страну от очередного кризиса. Начиная с НЭПа, потом в 1991, потом в 1998, 2008,2014! Сколько их уже было! И вот опять.

Вы, власть, вроде любите и жалеете нас, но больше как неразумное дитя. Мол, вы ребята хорошие, но у нас тут столько проблем без вас! Цена на нефть, пенсионеры, бюджетники. Вы ребята неплохие, но поймите – денег нет! Но вы, если что, держитесь, а то нам вас будет сильно не хватать.

Пришла пора вам сказать – мы не суслики, и не тварь дрожащая. Мы есть. Мы основа основ нашей экономики. Так что имейте уважение и хотя бы не мешайте нам, не сковывайте по рукам и ногам. Мы знаем, как все сделать. Сохранить рабочие места, не дать умереть экономике. Но для этого нам надо работать.

Митинг Партии Роста под лозунгом «Хотим работать!» собрал 25 тысяч участников. Наши требования просты и понятны.

- Государственная помощь – не по ОКВЭДа, а по падению выручки. Всем.

- Страховые платежи в социальные фонды – снизить вдвое до конца 2021 года.

- Налоги – не отсрочка, а прощение за период острого кризиса. Малый бизнес – вообще освободить от налогов на три года, пусть спасаются сами и спасают тех, кому смогут дать работу.

- Проверки – отменить на период восстановления все, кроме санитарно-эпидемиологических.

- Коммунальные услуги – запретить отключать для предпринимателей до конца 2020 года.

- Банки – государство должно поддержать их, чтобы они поддержали нас.

- И главное – потребительский спрос. Провести разовую выплату всем официально работающим (не в бюджетном секторе) гражданам, чья зарплата составляет меньше 5 МРОТ - в размере 2 МРОТ на взрослого и 1 МРОТ на каждого ребенка в семье.

Во власти многие говорят, что денег на это попросту нет. А мы уверены, что есть. И даже если накопленных внушительных резервов не хватит, государство должно сделать так, чтобы деньги нашлись. Займы, эмиссия и т.д. Но если честно, то достаточно навести порядок в инфраструктурных монополиях, госзакупках и иных текущих расходах, чтобы уменьшить лишние траты и к эмиссии не прибегать. Это вопрос политической воли.

Сегодня вопрос стоит о выживании, а не о вкусах и не о подходах. Кроме государства есть еще и граждане, и мы не дадим об этом забыть. И я по-настоящему горд тем, что Партия Роста начала объединять бизнес. К нам подтягиваются, нас становится больше. Мы начали этот процесс очень давно, еще в «Деловой России». И сегодня мы выходим из окопов, в которых сидели все эти годы, потому что должны защищать свои идеи, свои подходы, своих людей. А наши люди – это не только предприниматели. Это все, кому они дают работу. И все, кого правительство оставляет за бортом.

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