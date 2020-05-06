Он не должен погаснуть!

Вечные огни можно найти везде - от деревни до областных центров. К ним приходят ветераны, бабушки - чтобы поговорить с не вернувшимся с той войны, молодожены только из загса - крупица скорби в радости, родители с детьми - чтобы новые поколения знали и помнили. Иногда Вечные огни - солидные монументальные заведения, иногда - горелки в скромной жестяной звезде, их зажигают по праздникам. Они объединяют, напоминают, предостерегают.

Компания «Газпром» и ИД «Комсомольская правда» проводят акцию «Вечный огонь - вечная память», чтобы почтить память павших, больше узнать об истории мемориалов, героях и участниках Великой Отечественной, осознать важность этих огней для страны.

На сайте «Комсомольской правды» открыта страничка gazprom.kp.ru, где любой житель России и стран, где есть Вечные огни, может рассказать о родных, воевавших на фронтах и работавших в тылу, о подпольщиках и партизанах, о тех, кто ребенком пережил этот ужас и запомнил на всю жизнь.

Акция началась 11 марта. За это время созданную на сайте «КП» «Стену вечной памяти» посетили более 40 тысяч уникальных пользователей. Сотни прислали истории и фотографии родных и близких, заставших войну.

Участники проекта

Газпром

Газпром считает своим долгом сохранить Вечные огни - символы народной памяти о героях, отдавших жизни за Родину.

В 2008 году компания начала проект, суть которого заключается в безвозмездном обеспечении газом Вечных огней воинских мемориалов в городах-героях России. С 2014 года эта поддержка распространяется и на мемориалы в городах воинской славы нашей страны.

Кроме того, с 2013 года Газпром обеспечивает техническую поддержку и реконструкцию воинских мемориалов и мемориальных комплексов более чем в 1300 городах России, проводит газификацию мемориальных комплексов, переводит их с газобаллонного газоснабжения на сетевое, реставрирует памятники павшим воинам.

«Комсомольская правда»

В первые дни войны добровольно на фронт ушли 33 сотрудника газеты. Еще 14 откомандировали во фронтовые и армейские газеты. 15 сотрудников стали военными корреспондентами.

В октябре 1941 года в редакции остались всего шесть журналистов. При этом редакция 38 раз формировала выездные фронтовые бригады. Снарядили в освобожденный Сталинград агитпоезд «Комсомольская правда», где выпустили 230 спецномеров общим тиражом 500 тысяч экземпляров.

За заслуги в годы войны «Комсомольская правда» награждена орденом Отечественной войны I степени.

Это фото сделано 17 сентября 1941 года. Автор снимка, фронтовой фотокорреспондент Петр Бернштейн, сопроводил его подписью: «Воин героической Красной армии зорко следит за врагом! Штык-нож наготове».

Воспоминания участников акции