2020-05-06T12:17:47+03:00
Общество

Он не должен погаснуть!

«Вечный огонь - вечная память» - акцию с таким названием проводят компания «Газпром» и «Комсомольская правда»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечные огни можно найти везде - от деревни до областных центров. К ним приходят ветераны, бабушки - чтобы поговорить с не вернувшимся с той войны, молодожены только из загса - крупица скорби в радости, родители с детьми - чтобы новые поколения знали и помнили. Иногда Вечные огни - солидные монументальные заведения, иногда - горелки в скромной жестяной звезде, их зажигают по праздникам. Они объединяют, напоминают, предостерегают.

Компания «Газпром» и ИД «Комсомольская правда» проводят акцию «Вечный огонь - вечная память», чтобы почтить память павших, больше узнать об истории мемориалов, героях и участниках Великой Отечественной, осознать важность этих огней для страны.

На сайте «Комсомольской правды» открыта страничка gazprom.kp.ru, где любой житель России и стран, где есть Вечные огни, может рассказать о родных, воевавших на фронтах и работавших в тылу, о подпольщиках и партизанах, о тех, кто ребенком пережил этот ужас и запомнил на всю жизнь.

Акция началась 11 марта. За это время созданную на сайте «КП» «Стену вечной памяти» посетили более 40 тысяч уникальных пользователей. Сотни прислали истории и фотографии родных и близких, заставших войну.

Участники проекта

Газпром

Газпром считает своим долгом сохранить Вечные огни - символы народной памяти о героях, отдавших жизни за Родину.

В 2008 году компания начала проект, суть которого заключается в безвозмездном обеспечении газом Вечных огней воинских мемориалов в городах-героях России. С 2014 года эта поддержка распространяется и на мемориалы в городах воинской славы нашей страны.

Кроме того, с 2013 года Газпром обеспечивает техническую поддержку и реконструкцию воинских мемориалов и мемориальных комплексов более чем в 1300 городах России, проводит газификацию мемориальных комплексов, переводит их с газобаллонного газоснабжения на сетевое, реставрирует памятники павшим воинам.

«Комсомольская правда»

В первые дни войны добровольно на фронт ушли 33 сотрудника газеты. Еще 14 откомандировали во фронтовые и армейские газеты. 15 сотрудников стали военными корреспондентами.

В октябре 1941 года в редакции остались всего шесть журналистов. При этом редакция 38 раз формировала выездные фронтовые бригады. Снарядили в освобожденный Сталинград агитпоезд «Комсомольская правда», где выпустили 230 спецномеров общим тиражом 500 тысяч экземпляров.

За заслуги в годы войны «Комсомольская правда» награждена орденом Отечественной войны I степени.

Это фото сделано 17 сентября 1941 года. Автор снимка, фронтовой фотокорреспондент Петр Бернштейн, сопроводил его подписью: «Воин героической Красной армии зорко следит за врагом! Штык-нож наготове».

Это фото сделано 17 сентября 1941 года. Автор снимка, фронтовой фотокорреспондент Петр Бернштейн, сопроводил его подписью: «Воин героической Красной армии зорко следит за врагом! Штык-нож наготове».

Воспоминания участников акции

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
География подвига
В каждом из сотен писем, пришедших в «КП», - гордость за близких, переживших войну. За героев-фронтовиков, за мужество в тылу и на оккупированных территориях. И везде рефреном: они не любили и не умели об этом рассказывать. За них рассказали их дети, внук
QR-код для подвига: под Самарой на могилы ветеранов ВОВ установили звезды памяти и цифровые таблички
Юнармейцы Безенчукского района не только устанавливают на могилы ветеранов Великой Отечественной войны звезды памяти, но и снабжают их информацией в цифровом виде
Новости 24
Трансжиры и мышьяк: эксперты предупредили россиян об опасности чипсов
«Золотое кольцо Сибири» номинировано на премию «Хрустальный компас»
Евросоюз вошел в самую глубокую экономическую рецессию в истории из-за пандемии
«Эпоха четырех стенок пандемии должна заканчиваться»: Милонов предложил разрешить гулять в парках
Клинцевич прокомментировал планы США осваивать Луну без участия России
Обращение Владимира Путина 6 мая 2020: прямая онлайн-трансляция
Ученые рассказали, в каких странах будет невозможно жить уже через 30 лет
Китай считает абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавируса
Певица Граймс объяснила, почему сына Илона Маска назвали нечитаемым именем
В США отказались сокращать добычу нефти
Трамп передал Путину послание о саммите «ядерной пятерки»
Медицинский самолет разбился в Аргентине
Семь человек пострадали в ОАЭ во время пожара в небоскребе