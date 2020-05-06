География подвига

Жолобов Филипп Федорович, Алма-Ата

Мой дедушка бежал следом за повозкой, когда его отца увозили на фронт, и просил привезти с войны гармошку. Дома у него остались жена и трое детишек, включая моего дедушку - Жолобова Александра Филипповича. Последнее известие от прадеда от 28 октября 1941 года. Он писал: «Ночью будем переправляться через Каспий, переправу бомбит!» Больше известий не было.

Анисимова Анна Николаевна, Астрахань

В апреле 1942 года весь курс моей бабушки призвали на службу. Бабулю отправили на Сталинградский фронт наводчиком зенитного орудия. Из ее воспоминаний: «23 августа 1942 года начался ад. Окопы мы рыли руками…» Она очень мало говорила о войне. Это была только ее история, и она не пускала в нее никого.

Чуб Виктор Николаевич, Волгоград

Дед о войне не рассказывал. Самые крохи мы узнали потом, когда, перебирая документы, нашли несколько страниц из школьной тетради. Недописанное где-то под Ригой и неотправленное письмо заканчивалось так: «Отбив атаки танков и самоходок, мы снова пошли в наступление. В этот момент я получил ранение осколком шрапнели в спину. Осколок попал в котелок в вещмешке, а в котелке лежала буханка хлеба. Осколок, пробив насквозь котелок и буханку хлеба, уже ослабленный, пробил шинель и застрял между ребер...»

Коватёв Иван Гаврилович, Елец

Отец о войне почти не рассказывал. Сведения собирали в архивах. Вот строки только из одного наградного листа: «В бою 8 - 12.03.1945 г. в районе дд. Упениэки и Пилскалны тов. Коватёв, презирая смерть, под обстрелом противника оказал медпомощь и вынес из района НП 16 раненых бойцов и офицеров. Несколько ранее в бою в районе дд. Деди и Мекас тов. Коватёв, показывая образцы мужества, под сильным огнем противника оказал помощь 17 раненым бойцам и офицерам, эвакуировал их и спас им жизнь. Всего тов. Коватёв эвакуировал из района НП и огневых позиций более 86 раненых бойцов и офицеров, сохранив их для Красной армии. Достоин правительственной награды - ордена «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ». Бригадный врач - майор м. с. Бучнев (подпись). 18 марта 1945 г.».

Валиуллин Габдулхат Денисламович, Башкирия

Мой дед в апреле 1945 года освобождал пленных из концлагеря под Берлином. Как выяснилось после, в этом лагере был его отец.

Савенков Сергей Григорьевич, Курск

Дед в бою на Курской дуге, летом 1943 года, неподалеку от дома, был сильно ранен, потерял руку. Да и после войны недолго пожил, умер, когда мне было 4 года. Особенно дорога его фотография, где он, уже после войны, в старой гимнастерке с пустым рукавом и с папиросой! А отец мой лицом так на него похож!

Лобанова Зоя Ильинична, Киров

После ранения маму зачислили в автотранспортный батальон. В составе 1-го Белорусского фронта дошла до Берлина. Многие оставили подписи на стенах Рейхстага. Когда мы спрашивали маму, почему же она там не расписалась, она ответила, что постеснялась.

Сагитов Вагиз Яхиевич, Казань

Из дневника:

«…Шли долго и трудно. По пояс в грязи. Телеги на руках несли. Лошади чуть сами передвигаются. Курить запрещено. Разговаривать запрещено и неохота. Слышно только кряхтенье, чавканье болота и шепотная матерщина особо несдержанных.

Начались неопределенной формы кочки в болоте. Раздалась команда: - Стой! Отдыхать!

Кое-как примостились на кочках по двое спиной к спине. Когда стало светать, убедились, что большинство «кочек» - трупы китайцев.

Команда «Вперед!» была желанной. Из этого ада выбрались на дорогу часа через три. Это болото было хуже боя. Это был тяжкий труд войны».

Викторенкова Вера Захаровна, Макеевка

Моя бабушка находилась на оккупированной территории. Ее пытали, бежала от гестапо. После освобождения работала в колхозе «Верный путь». По указанию председателя колхоза была направлена в Германию за скотом (в марте 1945 г). Возвращалась пешим ходом до самого Екимовического района (дата возвращения - осень 1945 г., ноябрь). Вера Захаровна - моя гордость, гордость всей нашей семьи.