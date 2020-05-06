Мы помним…

Иван Краско, народный артист РФ:

- Когда смотрю на Вечный огонь, вспоминаю день, когда объявили, что мы победили в Великой Отечественной войне. Я побежал к сельмагу в моей родной деревне Вартемяги, сел около магазина на скамеечке. Долго сидел. К вечеру, когда он уже закрывался, вышла продавец и спрашивает: «А ты чего тут?» Я говорю: «Братьев жду с войны». Она засмеялась: «Милый ты мой, это еще полгода-год, пока они вернутся». Такой я наивный был, хотя мне шел пятнадцатый год.

До войны я с братьями вечно спорил, с чем-то не соглашался. Но Великая Отечественная все изменила, они стали для меня бойцами - защитниками. Я был очень горд и с нетерпением ждал их. Дождался - Васю и Колю. А вот старший брат Володя погиб в Сталинграде…

Олег Басилашвили, Народный артист СССР:

- Для меня Вечный огонь - это и память о великом испытании нашего народа, в котором победили честь и совесть. Вечный огонь - это символ павших и пропавших на фронтах Великой Отечественной войны. Наших отцов, дедов, братьев. Память о них бессмертна, потому что все они совершили подвиг, за который мы им благодарны.

Моего брата убили в боях под Ельней. Жора был капитаном артиллерии, начальником штаба дивизии. Он был значительно старше меня - почти на десять лет. Я помню его и никогда не забуду.

Эдита Пьеха, народная артистка СССР:

- Слава богу, что люди не забывают о том, что для них по-настоящему важно. Вечный огонь символизирует нашу память и о тех людях, кто выжил в войне, и о тех, кто сгинул на полях сражений.

Вечный огонь - это важный и необходимый всем нам символ. Потому что человечество живо, пока помнит. И обязательно надо с уважением относиться к этому символу, чтобы передать его дальше - новым поколениям.

Николай Буров, народный артист РФ:

- Есть четыре стихии, которые нас окружают и без которых мы жить не можем: воздух, вода, земля и огонь. Огонь - и жизнетворный, и убийственный одновременно. Я не знаю, кто придумал этот символ, но мне кажется, он очень точный, глубокий и сердечный. И мы должны заботиться о том, чтобы Вечный огонь никогда не погас. Как не гаснет память о тех, чья жизнь оборвалась в годы Великой Отечественной, - старых и малых, мужчинах и женщинах, кого без разбору коснулась неумолимая и беспощадная война.

Борис Смолкин, заслуженный артист РФ:

- У всех граждан России есть кого вспомнить в День Победы. В том числе, глядя на Вечный огонь. То, что он горит в память о миллионах людей погибших, не доживших до Победы, - это, безусловно, важный символ, который должен жить вечно.

Татьяна Пилецкая, народная артистка РФ:

- Когда говорят о Вечном огне, я вспоминаю своего брата, который погиб в двадцать лет в августе 1941 года. Это была большая трагедия для моих родителей и для меня.

В Петербурге есть Вечный огонь на Пискаревском кладбище, посвященный блокадникам. Он горит в память о погибших в те страшные годы. Мы не забудем об их подвиге. Мы помним…

ИСТОРИЯ

9 мая 1957 года

Первый в СССР Вечный огонь по инициативе местных властей зажгли в поселке Первомайский Щекинского района Тульской области в память о павших в Великой Отечественной войне.

Октябрь 1957 года

Первый официальный Вечный огонь загорелся в Ленинграде на Марсовом поле у памятника «Борцам революции». Зажег его сталевар Жуковский от мартена № 1 «Кировского завода» (ранее - «Путиловский завод», «Красный Путиловец»). Огонь с Марсова поля стал источником пламени для большинства мемориалов, открытых в городах-героях СССР.

22 февраля 1958 года

В честь 40-летия Советской армии и Военно-морского флота зажгли Вечный огонь на Малаховом кургане в Севастополе. От него зажигали огни на мемориалах Сапун-горы (Севастополь), Керчи, Одессы и Новороссийска.

9 февраля 1961 года

Первый Вечный огонь в столице появился в Военно-мемориальном некрополе на Преображенском кладбище - месте крупнейших в городе захоронений в братских могилах воинов, погибших в боях за Москву.

8 мая 1967 года

Через пять месяцев после открытия мемориала Неизвестному Солдату в Александровском саду огонь зажгли у стен Кремля.

7 мая 1975 года

В Ростове-на-Дону Вечный огонь появился на мемориале «Жертвам фашизма» - самом большом в России месте захоронения жертв холокоста.

30 апреля 2010 года

Вечный огонь зажгли на Поклонной горе в Москве.