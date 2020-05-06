Антон Силуанов: «Уверен, люди с достатком могут заплатить 13% с дохода по депозитам»

Министр финансов Антон Силуанов дал большое интервью «Ведомостям». Он высказал точку зрения правительства на нынешний кризис и на способы борьбы с ним. «Комсомолка» приводит главные цитаты.

О ЦЕНЕ НА НЕФТЬ

«Это скорее не кризис, а вызов, который не похож ни на какие другие. Ситуация, которая, наверное, войдет в учебники истории. Лет пять назад, если бы нефть стоила дешевле $15 - то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов, – это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене $10 проживем. Это прошлая война, и к ней мы подготовлены, а сегодня перед нами вызов абсолютно нового масштаба».

О ПОДДЕРЖКЕ ЭКОНОМИКИ

«В отличие от предыдущих программ поддержки экономики, этот план живой, постоянно дополняется новыми мерами. В сложной ситуации оказываются все новые сектора, и приходится их подключать к поддержке, появляются новые меры. Приняты уже два антикризисных пакета. Во втором предусмотрены меры сохранения занятости и поддержки малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Третий пакет, который сейчас готовится, будет направлен на то, чтобы помочь предприятиям выйти из вынужденных каникул, помочь им развиваться после двух месяцев остановки, поддержать с оборотным капиталом. Это непростая задача. Будем продолжать бюджетными ресурсами содействовать сохранению занятости и спроса, стимулировать предпринимателей к новым инвестициям и развитию новых производств. В первую очередь речь пойдет о малом и среднем бизнесе пострадавших отраслей».

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ПОТРАТИМ?

«Сумма поддержки будет увеличиваться. Пока принято решений на 2,8% ВВП, но это без учета того, что мы для поддержания запланированных расходов тратим средства ФНБ (Фонд национального благосостояния. – «Ведомости») и осуществляем дополнительные заимствования. Это и есть контрциклическая бюджетная политика: мы финансируем в полном объеме расходы, несмотря на падение доходов. С учетом этих денег поддержку экономики можно оценить более чем в 6,5% ВВП (около 6,5 - 7 трлн рублей. - Ред.)».

Глава Минфина рассказал о поддержке экономики, «вертолетных деньгах» и новых налогахФото: Тимур ХАНОВ

ПОЧЕМУ НЕ РАЗДАЕМ ДЕНЬГИ, КАК В ДРУГИХ СТРАНАХ?

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты. Пострадавшие малые предприятия получают шестимесячные отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника. Для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается. Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний».

ОТКУДА ВОЗЬМЕМ ДЕНЬГИ НА БОРЬБУ С КРИЗИСОМ?

«Пока госдолг небольшой. На 1 января 2020 года он составил 12,3% ВВП. Многие говорят – давайте удвоим его, ничего страшного не будет, но уже сейчас платежный график идет вверх. И если в этом году мы должны выплатить по долгам около 700 млрд рублей, то через три-четыре года – уже 1,5 трлн. А сверх этого надо еще заимствовать для финансирования расходов. Не хочется влезать в долговую спираль. Да, многие страны наращивают займы. Но у нас стоимость госдолга высокая. Мы занимаем под 5,5 – 6,3% годовых, развитые страны – меньше чем под 1%. К займам нужно подходить очень аккуратно. В этом году мы планируем привлечь с рынка 4 – 4,5 трлн рублей – это очень много».

О ПРОГРЕССИВНОМ ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ

«Мы уже фактически ввели прогрессию – налог на процентный доход от больших депозитов. Дополнительные предложения увеличить налоги не рассматриваются. Никаких заморозок и конвертаций не планируется. Уверен, люди с достатком могут заплатить 13% с дохода по таким депозитам. На самом деле, это вопрос справедливости. Все же платят со своего дохода, т. е. зарплаты, НДФЛ. Почему тогда с пассивного дохода в виде процентов по крупным вкладам платить налог не нужно? Мы изучали мировой опыт налогообложения депозитов и предложили этот вариант, своего рода налог на обеспеченных людей, чей доход от депозитов превышает 60 000 руб. в год. То есть это должны быть большие сбережения – около 1 млн рублей».

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