ЕГЭ 2020 могут перенести на июль

Выпускные экзамены в 11-ом классе могут перенести еще раз, на июль или даже август. Такую возможность сейчас рассматривают в Министерстве просвещения. Напомним, сейчас старт ЕГЭ и ОГЭ отложен на две недели, так что выпускные экзамены в 9 и в 11 классах начнутся 8 и 9 июня. Точное решение – будет ли повторный перенос или нет – планируется озвучить после майских праздников:

- Зачисление в высшие учебные заведения не может пройти без результатов единого государственного экзамена, - отметили в пресс-службе Министерства. – Не исключено, что после праздников, после 12-го мая, это решение будет скорректировано в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. О точных датах говорить пока рано.

Вместе с переносом сроков ЕГЭ обсуждается и возможность отсрочки начала учебного года в вузах. Предполагается, что вузы смогут завершить прием абитуриентов и начать занятия в октябре.

Рассматривают в Минпросвещения и вариант с отменой экзаменов в 9-ом классе. Пока число ОГЭ сократили до двух обязательных предметов, русского языка и математики. Однако, обсуждается и вариант, при котором оценки за эти экзамены выставят на основе текущей успеваемости учеников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министерство просвещения уточнило сроки досрочного завершения учебного года у выпускников

Ученики 9 и 11 классов закончат учебу до 5 июня, а 10-классники финишируют 30 мая (подробности)