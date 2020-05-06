Ну и ню: Наталия Орейро обнажилась в постели, а самая красивая женщина в мире распахнула рубашку на голое тело

На ...цатой неделе самоизоляции красота по-прежнему правит миром, с той лишь разницей, что теперь она почти ничем не прикрыта. В первые дни карантина, когда богатые и знаменитые, как один, кинулись раздеваться, психолог объяснил kp.ru их откровенные закидоны: мол, в моменты опасности (а пандемия - именно такой затянувшийся "момент") у женщин включается поведение самок приматов, которые всем нутром призывают: "Спаси меня, я самая красивая!". Поэтому публичное раздевание - неизменный спутник (и хоть какой-то приятный "побочный эффект") мировых катастроф и катаклизмов. И поэтому фото в стиле ню ни удивления, ни стыда у большинства карантинщиков уже не вызывает - лишь желание любоваться и лайкать, лайкать, конечно!

Белла Хадид: около 1 005 000 лайков

Запустила и возглавила движение "голых и напуганных" американская модель Белла Хадид, признанная в прошлогоднем исследовании The Sun самой красивой женщиной мира. 23-летняя звезда подиумов и посол косметических брендов добилась суперпопулярности, когда стала рекламировать купальники и нижнее белье. Так что с фигурой у Хадид априори полный порядок. За время изоляции она не раз демонстрировала это, позируя топлес и прикрывая грудь буритто, снимаясь без белья в прозрачной блузке или полностью обнаженной в хитрой позе, чтобы эротика не превратилась в порно. Новый шедевр Хадид - распахнутая рубашка на голое тело.

Супермодель Белла Хадид распахнула рубашку. Фото: www.instagram.com/bellahadid/Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Настя Каменских: около 145 000 лайков

Гарна дивчина из украинского шоу-бизнеса на днях отметила 33-летие, и в честь этого ее муж-рэпер Потап опубликовал снимок счастливой жены в бикини. Если раньше такие фото Каменских не могла себе позволить без удачного ракурса, обработки и прочих ухищрений, то сбросив 20 килограммов к свадьбе в прошлом году, Настя стала реальной фитоняшкой. Кстати, на карантине она каждое утро устраивает для поклонников беспощадные тренировки в прямом эфире в Инстаграме.

realpotap Я люблю тебя легкой, идущей вдоль по пляжа по кромке воды, итальянские песни поющей и вдыхающей запах весны!

Нюша: около 125 000 лайков

После рождения дочки Симбы и тяжелого похудения, растянувшегося на несколько месяцев, певица на каждом фото стремится продемонстрировать, что ее еще рано списывать в домохозяйки. И глядя на леопардовый купальник, чьи экстремальные вырезы доходят едва ли не до подмышек, ей как-то сразу веришь.

- Мать пошла за молоком, - пошутила Нюша в подписи к фото, дабы в очередной раз сыграть на контрасте: я-то еще ого-го!

nyusha_nyusha Мать пошла за молоком... Как никогда сложный вопрос - как подписать фото?)))

Анна Седокова: около 108 000 лайков

37-летняя экс-"ВИА Гра" даже спустя 16 лет (!) после ухода из группы остается одной из самых сексуальных звезд. Благодаря пластическим операциям ли, диетам, услугам косметологов, молодым любовникам или умелому фотошопу - спорить можно бесконечно, но факт остается фактом. И выглядеть так на прогулке с собакой, согласитесь, дано не каждой женщине. А кроме того, сохранять позитив.

- Еще немного, и мы снова будем танцевать на столах и делать глупости, записывать веселые песни, давать концерты и - о боги! - наверное, зарабатывать, - мечтает Седокова.

annasedokova Как же круто сегодня! В городе плюс 20, и мы вышли погулять с собакой.

Алена Водонаева: около 59 000 лайков

Выпорхнувшая с поляны звезда "Дома-2" всегда уверяла, что ее формы - дар природы, а не колдовство пластических хирургов. И юношеские фото - лучшее тому подтверждение. На днях писательница, владелица маникюрных салонов, блогер и общественный деятель Водонаева разбирала архив в телефоне и наткнулась на смелую фотосессию, которую устроила в 16 лет. Подписчики восхитились сразу двумя достопримечательностями: кроме груди Алены еще и олимпийкой - символом эпохи девяностых.

alenavodonaeva Чищу телефон, нашла так много своих фотографий разных периодов.

Наталия Орейро: около 5500 лайков

Сразу предупредим: своей страницы у "дикого ангела" в Инстаграме нет, фото появляются в фан-аккаунте - этим и объясняется относительно небольшое количество лайков. Если бы красавица Орейро завела Инстаграм, у нее наверняка набралось бы несколько миллионов подписчиков по всему миру. Но важно другое: в свои почти 43 (19 мая у Наташи день рожденья) Орейро по-прежнему выглядит потрясающе. И ничуть не стесняется лучиков морщинок - это доказывают ее честные фото без макияжа и без одежды.

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