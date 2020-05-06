2020-05-06T15:54:21+03:00
Спорт

Почему Александра Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко

В фигурном катании разгорелся новый скандал
Кирилл СЕРОВ
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Саша Трусова ушла от Этери Тутберизе. Фото: Сергей Бобылев/ТАСССаша Трусова ушла от Этери Тутберизе. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Любители фигурного катания в шоке! Двукратная чемпионка мира среди юниоров Саша Трусова ушла от Этери Тутберизе в школу Евгения Плющенко, где работает ее бывший наставник Александр Волков. А ведь именно Александра считалась первым номером среди новой волны фигуристок. Трусова еще в юниорском возрасте исполнила на соревнованиях два сложнейших четверных прыжка, после чего даже вошла в Книгу рекордов Гиннеса.

Но в прошедшем сезоне у Трусовой что-то не заладилось. Она хоть и выиграла два этапа Гран-при, но полностью исполнить всю свою сложнейшую программу ей никак не удавалось. А потом она в Финале Гран-при и на чемпионате России уступила другим девочкам с катка «Хрустальный» - Алене Касторной и Анне Щербаковой. На январском чемпионате Европы она вновь оказалась третьей. Взять реванш у своих подруг по команде ей так и не удалось, поскольку чемпионат мира отменили из-за пандемии.

А потом Трусова перестала появляться на катке. Еще в конце марта Этери Тутберидзе выставили в Инстаграм фото, где все ее фигуристы находятся на льду в масках. Там и Косторная, и Щербакова, и Камила Валиева, и даже Алина Загитова, объявившая еще в декабре, что приостанавливает карьеру. А вот Трусовой на этом фото нет.

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Вскоре появилась информация, что Саша в разгар пандемии улетела в Египет, откуда она уже возвращалась гуманитарным рейсом, вывозившим последних туристов. И с тех пор в свою спортивную школу не возвращалась.

Кстати, Татьяна Тарасова, комментируя переход Трусовой, уже успела сказать, что у Тутберидзе и без того хватает талантливых девочек. Другие специалиста тоже говорят, что Трусова в последнее время оказалась в группе на правах бедной родственницы, а хореограф Даниил Глейхенгауз больше уделял внимания Анне Щербаковой. Кстати, эта история очень напоминает скандал двухлетней давности, когда от Тутберидзе ушла Евгения Медведева. Тогда двукратная чемпионка мира обиделась на тренера за то, что она поставила не на нее, а на Алину Загитову, которая и стала Олимпийской чемпинкой-2018. И вот, история повторяется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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