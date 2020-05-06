2020-05-06T18:41:28+03:00
Спорт

Вместе с Трусовой от Тутберидзе ушел и тренер Розанов

15-летняя фигуристка перешла в школу Евгения Плющенко
Сергей КИРИЛЛОВ
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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе во время произвольной программы женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию 2020. Фото: Сергей Бобылев/ТАССТренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе во время произвольной программы женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию 2020. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Сегодня стало известно, что талантливая 15-летняя фигуристка Александра Трусова перешла от Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион подтвердил эту новость, а потом Плющенко заявил, что они сейчас готовят документы в Федерацию фигурного катания, чтобы было все по закону.

Кстати, вместе с Трусовой от Тутберидзе к Плющенко, перешел и опытный тренер Сергей Розанов, который ставил девочкам сложные прыжки.

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Одно из последних фото, где все три фигуристки Тутберидзе вместе. (слева направо) Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. У Трусовой, (3 место), явно натянутая улыбка. Рядом - хореограф Даниил Глейхенгауз, Тутберидзе и тренер Сергей Дудаков
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Сама Этери Тутберидзе, говорят, находится сейчас в Америке, где живет ее дочь Диана Дэвис, и ситуацию не комментирует. Зато высказалась Татьяна Тарасова, напомнившая, что Трусовойеще нет и 16 лет, а в этом возрасте все решают родители. И пожелал Александре удачи на новом месте.

Но горячее всего эту новость обсуждают болельщики. Вот что говорят поклонники Саши Трусовой из ее группы в соцсетях.

- Подскажите правда ли что Саша ушла в другую группу?

- Вроде пишут, что ушел еще и Розанов. Так что не все так плохо.

- Серьезно? Еще бы Дудаков с Саней перешел, тогда можно было бы не так сильно переживать!

А вообще, хотелось бы Санечку увидеть у Арутюняна.

- Розанов Косторной поставил триксель. Так что все нормально.

- С кем бы Саша ни тренировалась дальше, успеха ей! Смелая и талантливая девочка! Раз решила уйти, значит так надо, значит считают, что будет лучше.

А так сейчас выглядит каток "Хрустальный", где рождаются чемпионки. Спорткомплекс закрыт, но лед там размораживать не стали. Фото: Сергей КИРИЛЛОВ

А так сейчас выглядит каток "Хрустальный", где рождаются чемпионки. Спорткомплекс закрыт, но лед там размораживать не стали.Фото: Сергей КИРИЛЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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