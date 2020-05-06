Хорошо иметь домик в деревне: во что обойдется горожанам переехать за город

Еще недавно социологи говорили, что дачи отмирают, как класс, что никто не хочет привязывать себя к постоянному клочку земли, когда весь мир открыт перед тобой. А теперь оказывается, загородные дома — наше будущее. Минувший месяц самоизоляции подтвердил: на природе и карантин привольнее. Разбираем подробно, во что обойдется современный домик в деревне. Или лучше в дачном товариществе?

УЧАСТОК

Участки под жилое строительство можно купить в садовом товариществе, а можно и в деревне. Цены примерно одинаковые — на расстоянии 50-100 км от МКАД сотка стоит от 25 до 100 тыс. руб (здесь и далее будем считать цены по Подмосковью. Как оценить стоимость с поправкой на провинцию см. главку «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»).

За 500-700 тысяч можно найти вполне приличный участок площадью 9-10 соток (меньше брать не стоит) в деревне или коттеджном поселке — с подведенным электричеством, водоснабжением и даже газом по границе. А вот завести топливо в дом, даже если труба проходит в 150 метрах, стоит в Подмосковье не менее 500 тысяч руб.

Ну и еще вопрос: где брать участок — в деревне или в дачном товариществе? Плюсы и минусы — см табличку. Самый лучший вариант — чтобы юридически это было поселение, а по духу и укладу — дачное товарищество.

Наглядно

ЗАБОР

После покупки участка надо поскорее обозначить свои границы. Не успеете — по метру-полтора с каждой стороны обязательно отхватят соседи, в итоге как минимум одной сотки недосчитаетесь. Закон на вашей стороне, но судиться — себе дороже.

Итак, участок 10 соток — это примерно 130 метра в периметре (40 на 25 метров). Двухметровый забор из добротного профнастила с калиткой и распашными 3-метровыми воротами обойдется в 200 тысяч рублей. Это под ключ - с работой, материалами и доставкой. Примерно столько же будет стоить и двухрядный забор из деревянного штакетника. А из металлического — тысяч на 20 дешевле.

А если шикануть и поставить не простой профнастил, а оцинкованный, да еще и ворота для машины автоматические с пультом, фотоэлементом и сигнальной лампой, то такой забор уже обойдется в 250-300 тыс.

А еще есть вариант для тех, кому нечего скрывать — старая добрая сетка-рабица. Обнести участок в 10 соток обойдется с работой и материалами в 80-100 тысяч.

ДОМ

Самый доступный вариант — это каркасный дом. Ничего общего с популярными в 60-е щитовыми шедеврами. Современный каркасник позволяет жить на даче до морозов и снегопадов, а то и зимовать, если есть хорошее отопление.

Ставится наружная и внутренняя стена. А между ними (15-20 см) — утеплитель. Сейчас много экологически безопасных материалов — наиболее оптимальный вариант каменная вата. Отлично держит тепло и прохладу, глушит звуки, абсолютно не горит и не выделяет вредных газов при нагревании, достаточно прочная и практически вечная.

Калькулятор «КП»

2-этажный каркасный дом 6х6, жилая площадь 45 кв.м, стены чуть больше 20 см

Что делаем - Сколько стоит, руб.

Строительство под ключ 600 тыс.

Фундамент 60 тыс

Печь с дымоходом и трубой с установкой 100 тыс

Электрика, сантехника, 1-2 конвектора, мебель — 120 тыс.

Септик (бак + установка) 100 тыс.

Итого — 980 тыс.

Срок строительства — 2 недели

Солидный каркасный дом

2 этажа, 8х10, жилая 145, 4-5 спален — 2-2,5 млн

Срок строительства — 1 месяц

Капитальный зимний дом из газобетонных (ГББ) или теплых керамических (ТКБ) блоков

2 этажа, 10х12 Жилая — 150, два санузла, 7 спален, потолки 2,8-3м 5-6 млн

Срок строительства 4-6 месяцев

Дополнительные постройки

Хозблок 30-50 тыс.

Уличный туалет 15-20 тыс.

Финский торфяной туалет 30 тыс.

Гостевой дом с кухней 1 млн

А В БАНЬКУ?

Дача всегда ассоциируется с банькой. Но на практике баня есть далеко не на каждом участке. В отличие от душа и туалета. И все-таки если она есть, это совсем другой уровень отдыха.

Самый бюджетный вариант — мобильная баня. Ее ставят на кирпичный или каменный постамент или держатели — наподобие таких, на которых устанавливают модели кораблей. Фундамент не нужен. А следовательно не нужно и регистрировать постройку.

Калькулятор «КП»

Мобильная баня 2-6 м 100-250 тыс.

Стационарная-мини баня 3х4 метра 250 тыс.

Доступная баня из бруса 140х140 мм, размеры 6х3 м - с парилкой, мойкой и комнатой отдыха 300 тыс. (в регионах — 50)

Баня мечты - 5х10 м с бассейном 20 кв м внутри — 1 млн руб.

САД-ОГОРОД

Для того, чтобы участок выглядел уютно, нужны зеленые насаждения — разные грядки, кусты и деревья. С клубникой, малиной и смородиной проблем не будет. Дачник — это такое существо, которое так и норовит подарить соседу какой-нибудь отросток или даже целый куст. Вполне прагматично — разрастаются они.

«Усы» клубники тоже подарят.

А вот деревья надо будет покупать. На участке 10 соток хорошо встанут 15 лесных деревьев, 10 садовых (яблони, вишни, сливы) и пяток декоративных. Ну и штук 20 кустов — пусть не сразу. Альпийские горки, мини-водопады — это интереснее не покупать, а фантазировать самому, если есть желание. А можно поставить переносной бассейн и сделать спортивный уголок.

Калькулятор «КП»

ПОДРОСШИЕ ДЕРЕВЬЯ

Голубая ель (5-6 м) — 100 тыс.

Береза (4-5 м) 20 тыс.

Жасмин (3-4 м) 15 тыс.

Сирень (3 м) 20 тыс.

ИТОГО

За 2 млн руб можно обустроить себе очень уютную дачу. Это гораздо дешевле, чем если бы покупать уже готовый загородный коттедж.

ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ

В регионах цены на строительство на 30%, а то и вдвое дешевле, чем в Москве. В разы ниже подвод газа — 100 тысяч руб. Впрочем, газ для многих российских деревень, не говоря о дачных поселках, это роскошь. Иное дело земля — участки можно приобрести за 15-20 тысяч руб. за сотку.

КСТАТИ

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