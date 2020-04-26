Краткосрочная аренда дач на майские праздники: Сколько стоит до второго мне уехать в Комарово

Дачный сезон нынче выдался необычный. Народ побежал из города раньше обычного — еще с начала апреля. Благо режим самоизоляции в доме переносить все-таки проще — хоть во двор погулять выйти можно.

А что делать тем, кто лишь сейчас спохватился, что майские праздники, а возможно и часть лета только на съемной даче и можно будет провести — ни на какие другие курорты пока не пустят? Эксперты успокаивают: несмотря на ажиотаж, предложений по краткосрочной аренде дач и загородных коттеджей по-прежнему предостаточно. Многие владельцы загородной недвижимости, пытавшиеся ее продать, теперь спешно переориентировались на аренду — за счет этого и появились новые предложения.

НА ВСЕ ЛЕТО

Как рассказывают в компании МИЭЛЬ-Аренда, 90% запросов сейчас поступает от людей, которые хотели бы снять дом за городом на несколько месяцев — в связи с изменением планов на лето.

Ищут в основном комфортные и уютные дома, со всеми удобствами и интернетом.

-Несмотря на ажиотаж и желание потенциальных арендаторов скорее подобрать вариант, дома в ветхом состоянии, с удобствами во дворе, давно не знавшие ремонта, не пользуются спросом. Потенциальные арендаторы хотят, изолировавшись на природе, работать и отдыхать с комфортом, делать на своем участке барбекю, а не носить ведрами воду среди зарослей крапивы, – комментирует Мария Жукова, управляющий директор компании МИЭЛЬ-Аренда.

Стоимость таких домов по-прежнему начинается от 40 тысяч рублей в месяц. Но это — если важно жить именно в 50-километровой зоне от МКАД (например, кому-то из членов семьи все же надо ездить на работу).

На самом деле, как говорят риэлторы, разброс цен очень большой. В том числе полно и совсем дешевых предложений. Но тут многое зависит от того, с чем вы готовы мириться ради экономии (см. «Цену вопроса»).

! ЦЕНА ВОПРОСА

- Щитовые или деревянные дачные дома в садовом товариществе в 50-100 км от Москвы, с «бабушкиной» мебелью и удобствами на улице (таких предложений очень много) - 12-20 тыс. руб. в месяц.

- Более комфортные дома, площадью 30-60 кв.м, с современной мебелью, техникой, благоустроенным участком, с частичными удобствами в доме, на удалении 50-70 км от МКАД - 25 -30 тыс. руб. в месяц.

- Новый современный дом со всеми удобствами, качественной мебелью, техникой и устойчивым интернетом, до 50 км от МКАД, с хорошей инфраструктурой поблизости (супермаркеты, аптеки, банкоматы и т.п.) — от 40 -50 тыс. руб. в месяц (в зависимости от направления и транспортной доступности)

Потенциальные арендаторы хотят, изолировавшись на природе, работать и отдыхать с комфортомФото: Юлия ПЫХАЛОВА

НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

Многие хозяева сейчас предлагают не только традиционное долгосрочное заселение на весь летний сезон, до сентября, но и краткосрочное — на месяц, неделю-две (праздники или время отпуска) и даже посуточную аренду дома.

Так что еще можно успеть снять домик на майские праздники или их часть. Таких предложений предостаточно. По данным портала «Мир квартир», отдых в узком семейном кругу (2-3 человека) в небольшом коттедже или деревенском доме (но со всеми удобствами) обойдется в 1500-2000 рублей в сутки. К удобствам в доме обычно прилагаются мангал и садовая мебель на улице. Ждут на срок от 5 дней до недели. Такие «вакансии» есть даже на Истринском водохранилище.

Дом или коттедж с удобствами на большую семью в 5-6 человек с коммуникациями и рядом с водохранилищем может обойтись в 6-7 тысяч рублей в сутки. Примерно столько такого рода отдых стоил и раньше — цены особо не поднялись.

Эксперты отмечают большое число предложений по аренде на любой срок от суток в деревнях в Тверской, Тульской, Смоленской и прочих соседствующих с Подмосковьем областях. Завлекают баней, рыбалкой, тишиной и прочей деревенской экзотикой (взамен современных удобств). В «мирное» время такого рода недвижимость не очень пользовалась спросом у москвичей, но сейчас хозяева (многие из них тоже москвичи, которым домики достались по наследству) предполагают, что и для них клиенты найдутся — см. «Цену вопроса».

Правда, советуем соблюдать осторожность. В деревнях нынче не всегда рады приезжим из Москвы, которая у местных ассоциируется с рассадником коронавирусной заразы. Так что лучше заранее разведать обстановку.

! ЦЕНА ВОПРОСА

- Дом в деревне в соседних с Московской областях (с баней и деревенскими удобствами) — в среднем 1000 рублей в сутки.

- Такой же дом, но на берегу Волги или большого озера (рыбалка прилагается) — 1500 рублей в сутки. С удобствами — 2000 руб./сутки

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Как выбрать вариант подешевле без потери для качества

- Самый простой способ — поискать варианты подальше от Москвы. 30 -40 км от МКАД - «дачный золотой пояс», где и так самые высокие цены, а в условиях карантина каждый хозяин торопится получить максимальную прибыль. Если плата за комфортный домик в 40-50 км от Москвы вам не по карману, рассмотрите похожие варианты, но просто на большем расстоянии от МКАД, - рекомендует Мария Жукова.

В самом деле, если вы на даче собираетесь сидеть в самоизоляции или удаленно работать, - какая разница, в 40 километрах она находится от Москвы или в 80? Главное, чтобы в самом доме было уютно и не возникало лишних бытовых проблем.

- Гораздо важнее обратить внимание на состояние коммуникаций, которые есть в доме, - продолжает Мария Жукова. - А также на то, насколько легко к нему подъехать. Плохая дорога может оказаться преградой для экстренных служб, если вдруг они понадобятся. И третий важный момент — как далеко находятся магазины, аптека и больница.

ВОПРОС В ТЕМУ

А если купить?

Средняя цена, по которой можно купить сегодня дачу в Подмосковье, - 5,5 миллионов рублей. Таковы подсчеты департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость.

Правда, как и в случае с арендой, разброс предложений очень велик. Есть варианты и за 250 тысяч рублей. Это щитовые летние домики на шести сотках - с печным отоплением, летним водопроводом и удобствами на улице. Спросом, несмотря на кризисные времена, такая недвижимость не очень пользуется. Большинство покупателей хотели бы постройку площадью до 100 кв. м, в хорошем состоянии и с коммуникациями. Также желательно, чтобы дом был на расстоянии 30-40 км от Москвы, при этом рядом не было бы никакого строительства многоэтажек (бич ближнего и среднего Подмосковья), а доехать бы до фазенды можно было бы по скоростному шоссе.

А теперь главное — редкий клиент, как утверждают в ИНКОМ-Недвижимость, готов выложить за будущую дачу больше 1,5 млн руб. Что в среднем более чем в три раза меньше, чем хотели бы получить продавцы. Потому, по прогнозам, купля-продажа дач будет стоять и этим летом — риэлторы активно переключаются на аренду.