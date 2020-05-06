В супермаркетах выгоднее «ходить налево»: уловки магазинов, заставляющие нас больше тратить

Во время коронавируса, когда закрыты кинотеатры, отменены концерты и даже в футбол не играют, едва ли не единственным развлечением остается поход в магазин. Как не пугают врачи, а многие из нас туда отправляются не только за необходимыми товарами, но и ради возможности сменить обстановку. Один поход – и полутора-двух тысяч как ни бывало! А ведь только за хлебом и молоком выходили. На какие ухищрения (кроме повышения цен, естественно) идут супермаркеты, чтобы вытрясти побольше из наших кошельков? Разбираемся с экспертами.

Акция… по проверке зрения

Вряд ли кто-то запоминает цены на все товары, которые покупает в магазине. Максимум в голове держится несколько позиций: хлеб, молоко, яйца. Это выгодно продавцам: они могут обращаться с цифрами на ценниках как душе угодно. Снижаешь стоимость на пару рублей, клеишь желтый «скидочный» ценник и успех продажам обеспечен.

Невнимательность покупателей – прибыль магазина. Вот, например, известная акция «1+1». Предположим, такой ценник висит рядом со средством для мытья посуды. Наивный клиент думает, что ему достанется два средства по цене одного. А на кассе пробивают обе емкости по одинаковой стоимости. Оказывается, вторая «единичка» относилась к примотанной скотчем грошовой губке для посуды.

Другая уловка: когда крупно на ценнике указана стоимость, действующая только при условии покупки нескольких товаров. А внизу мелким шрифтом написана цена за одну позицию.

- Бывает, идет акция по стиральному порошку – но только по одному из видов, например, для цветного белья. Вместе с этим товаром, в той же паллете, выкладывают такой же порошок, на которого скидок нет – допустим, для ручной стирки. Покупатель может, не вчитываясь в ценник, где артикул написан мелким шрифтом, взять именно его. Или под колбасой лежит желтый ценник. Вы ее берете, а на кассе выясняется, что это другая колбаса и стоит она дороже. Акционный же товар расположен не над ценником, а где-то сбоку, – приводит примеры сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

Ценник – что дышло

Манипуляции с ценниками – очень распространены. Самое избитое – когда на них указывается одна стоимость, а на кассе пробивается другая. Если въедливый покупатель обнаружит обман, то чаще всего услышит, что ценники не успели поменять вовремя, и сейчас товар стоит уже иначе. По закону продукцию обязаны продать по цене, которая указана в торговом зале, поэтому можно смело требовать перерасчета. И многие клиенты начали этим правом пользоваться.

Тогда в магазинах придумали ставить несколько разных ценников на один и тот же товар. Особенно легко такие операции проворачивать на холодильниках: поди разбери, какие прейскуранты к какому товару относятся. Кассы, конечно, пробивают по той цене, что выше.

Еще из распространенных (но уже привычных способов) мухлежа - крупным шрифтом пишут стоимость, которая действует только при предъявлении скидочной карты. Вот тут попробуй добейся правды. Особенно теперь.

- Сейчас из-за эпидемии отменены плановые и внеплановые проверки. Также ограничены возможности обращения в суды. Магазины остались один на один со своей совестью и порядочностью, и не всегда соблюдают интересы потребителей, – считает председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Бойтесь данайцев…

Супермаркеты любят вручать на кассе грошовые подарки тем, кто совершил покупку на определенную сумму. Презенты обычно рассчитаны на детей: всякие мелкие игрушки из одной коллекции. За последующие покупки дадут других персонажей. Такой вот маркетинговый крючок. А потом для этих персонажей предложат купить прикольный домик – и как откажешь ребенку, у которого уже почти вся коллекция собрана, не хватает только парочки элементов?!

Для тех, кто считает себя взрослыми, придумали буклеты, в которые нужно собирать наклейки, выдаваемыми в зависимости от суммы в чеке. Заполнишь страничку марками – можешь купить определенные товары со скидкой. Может быть, вам никогда и не была нужна чугунная сковорода по цене моста, но тут же она продается с ого-го какой скидкой! А марки-то уже почти собраны...

Отделы переезжают не просто так!

Задача продавца – задержать покупателя в магазине. Так повышаются шансы на то, что он купит больше.

- Я всегда запоминаю, где лежит нужный мне товар, и в магазине сразу направляюсь туда. Но часто оказывается, что он уже сменил свое место. Значит, в супермаркете опять поменяли маршрутизацию. Покупателям это неудобно, а магазину выгодно. Ведь если люди постоянно ходят по одному и тому же маршруту, то они уже ничего не видят вокруг. А если дорога изменяется, то начинаешь поневоле смотреть на другие продукты и приобретать какие-то из них, – замечает председатель Московского общества защиты потребителей Надежда Головкова.

Маркетологи рассказывают о правиле «Золотого треугольника», которого придерживаются магазины при построении своей логистики. В торговом зале есть три главные точки: вход, витрина, касса. Расстояние между ними должно быть как можно больше. Самые ходовые товары (хлеб, молоко, вода) обычно находятся в глубине торгового зала именно поэтому. Пока доберешься до них, обойдешь весь магазин.

Еще один закон супермаркетов – «правило правой руки». Обычно люди обходят магазин против часовой стрелки, а значит, чаще смотрят на правую сторону. Здесь-то и ставят товары, которые требуется быстрее реализовать: то есть самые дорогие или с заканчивающимся сроком годности. Соответственно, слева будут более выгодные покупателю товары – об этом стоит подумать, катаясь с тележкой по супермаркету.

Разложить по полочкам

Поставить товар, который нужно продать, на уровне глаз – известная маркетинговая уловка. И ведь работает! Часто ли вы поднимаете голову или нагибаетесь, чтобы поискать другой продукт, что лежит выше или ниже?

Еще магазины используют «эффект Златовласки». По названию английской сказки – аналога русских «Трех медведей». Там героиня, попав к мишкам в дом, выбирает не слишком горячую и не слишком холодную кашу, а кровать – не очень большую, но и не очень маленькую. Нечто среднее, в общем. Так же и покупатель. Если он видит товар дорогой, дешевый и средней ценовой категории, то, скорее, купит средний. Поэтому товары на полках расставлены так, чтобы этой «золотой серединой» оказывалась продукция, от которой надо поскорее избавиться.

Бывает, среди одной категории продуктов встречаются товары совсем другого качества.

- В мясных отделах может продаваться колбаса «нетрадиционной ориентации», которая сделана не в соответствии с традициями, не из мяса, а, например, из курицы или из ливера. Но она лежит в общем колбасном лотке, а ее состав написан мелким шрифтом, – отмечает Алексей Егармин.

Один поход – и полутора-двух тысяч как ни бывало! А ведь только за хлебом и молоком выходили.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Деньги на кассу

Еще пример уловок – так называемые товары на кассе. По большей части это бесполезные вещи, рассчитанные на эффект спонтанной покупки. Вот стоит покупатель на кассе, ждет своей очереди. Видит, вещи в красивых обертках, и думает, почему бы их не взять. Хотя в другой ситуации он вряд ли бы их приобрел. Тем более, что ценники от этих товаров обычно где-то запрятаны, а скандалить из-за завышенной стоимости зажигалки или влажных салфеток станет не каждый.

От Голдмана до наших дней

Тележка в магазине – не только для того, чтобы складывать покупки. Она помогает повысить продажи. Их специально делают большими, чтобы люди накладывали туда много товаров.

Продуктовые тележки появились в 1938 году в США. Их придумал владелец сети супермаркетов Humpty Dumpty («Шалтай-Болтай») Сильван Голдман. Как-то он пришел в магазин с женой и маленьким сыном. Ребенок взял у мамы сумку и поставил на свой игрушечный грузовик. Так у Голдмана появилась идея создать тележку на смену продуктовым корзинам. Кстати, он заметил, что покупатели кладут товары в корзину до тех пор, пока она не станет совсем неподъемной или не заполнится доверху, а потом идут на кассу. Поэтому тележки сразу не были рассчитаны на пару товаров. А за последние десятилетия их средний размер вырос в два раза!

Приятного аппетита

Запах – тоже хорошее средство продаж.

- Часто в крупных супермаркетах есть кофейни или пекарни, где продается ароматная выпечка. Это стимулирует человека на совершение покупок, причем не только в этих отделах, но и по всему маршруту. Такая, казалось бы, простая, но очень эффективная мера, чтобы раскрутить на лишние траты, – замечает Надежда Головкова.

Как не переплатить

От 20 до 50% покупок обычного покупателя – это ненужные товары. Как избавиться от вредной привычки потребительской неразборчивости?

«Я хожу по магазинам со списком и сытой, тогда и на «вкусняшки» не тянет», – делится опытом в соцсетях Елена.

«Для меня лучшим способом не покупать лишнее является изучение состава продуктов. Почитаешь его и как-то уже брать не хочется. Знание примерного уровня цен – тоже хороший способ не бросать в тележку все подряд», – рассказывает Анатолий.

Кроме того, лучше ходить за покупками, когда в супермаркетах мало народа. Обычно это понедельник и вторник. Во-первых, так комфортнее (а в нынешней ситуации еще и безопаснее). Ну и, замечено, что в пустом торговом зале люди покупают меньше.

Но самое верное средство против всех маркетологов называется «мало денег»! Когда финансов недостаточно, то купишь только то, что действительно нужно. А чтобы денег хватило на необходимые траты, можно приучить себя жить на определенную сумму в день. Сразу определить, как если бы у вас последние: за один поход можно потратить не более ??? рублей» - и стараться уложиться. Можно держать деньги на счету, а на карточку бросать в сутки строго ограниченную сумму.

А КАК В ВИРТУАЛЬНОЙ СЕТИ

Есть точно такой, но с перламутровыми пуговицами!

Для торговли в интернете сейчас золотое время! Но и здесь продавцы нашли способы, как заставить нас заплатить еще побольше.

- Стали поступать жалобы на магазины, которые торгуют онлайн. Человек добавляет товар в корзину, а когда переходит к оплате, то стоимость вырастает, причем весьма существенно. Еще одна уловка – вы выбираете товар по привлекательной цене, оплачиваете его (многие магазины теперь доставляют только предоплаченные покупки), а потом вам перезванивает сотрудник колл-центра. Он говорит, что доставить именно эту вещь невозможно – закончилась, товар оказался бракованным при проверке. Зато у них есть почти тоже самое, но чуть-чуть другое. Уже расставшийся с деньгами покупатель вынужден идти на уступки, – рассказывает председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Торговые сети неплохо зарабатывают и на дефицитных в эпоху коронавируса товарах.

- В магазинах продаются маски, антисептики с большой наценкой. Причем, не всегда это эффективные средства, имеющие соответствующие сертификаты. Часто, например, под видом антиспептиков продаются антибактериальное мыло, салфетки, гели. Они не работают против вирусов. Но задача магазина – как можно больше набить карман. Он работает по принципу: все, что разрешено, то не запрещено, – делится наблюдениями сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

БДИ!

Литровка давно уже не литр

Слово «шринкфляция» употребляется редко, но с таким явлением сталкивался каждый покупатель. Этот термин означает, что объем товара в упаковке уменьшился, а его цена осталась прежней. Гречка, рис, сахарный песок…. Вы думаете, что платите за 1 кг, а в пачке всего 800 г. За последние несколько лет примерно треть товаров стала меньше весить, а они при этом отнюдь не подешевели.

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