Сергей Собянин: Кафе и рестораны в Москве откроются в последнюю очередь

Москвичи ждут 12 мая, чтобы выйти погулять. Ограничения в столице пока обозначены до 11 мая, но будет ли к тому моменту ослаблен режим самоизоляции? Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Первый».

- Ничего подобного – наоборот. Мы разрешаем работу предприятиям, но санитарный режим нужно соблюдать. И может быть еще строже соблюдать, чтобы это компенсировало ту ситуацию, когда еще больше работающих, когда еще больше людей передвигается по городу. Естественно, что волна заражения будет нарастать, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города отметил, что нужно более жестко контролировать режим самоизоляции, в том числе на тех предприятиях, которым разрешено работать. Власти города намерены строго контролировать соблюдение мер.

- Если мы увидим, что санитарные нормы не соблюдаются, то такие предприятия будут закрываться, - сказал Сергей Собянин.

Когда же откроются кинотеатры, парикмахерские, кафе и рестораны? На этот вопрос у властей города также есть ответ – в последнюю очередь.

- Если предприятие – это локальный коллектив, он не общается с неограниченным количеством лиц, то любое кафе или сфера услуг - там происходит общение с неограниченным количеством лиц. Скорость распространения инфекции может увеличиваться в разы, - объяснил Сергей Собянин.

По словам мэра города, на майские праздники москвичи хорошо соблюдали самоизоляцию. Значительно снизился поток людей на транспорте и на улицах города. Есть, конечно, и нарушения.

- Майские праздники дают нам плюс, чтобы последующие недели легче проходить – они снизят контакты людей и интенсивность передвижения по городу, - сказал мэр города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/777333" frameborder="0"></iframe> Собянин: С 12 мая в Москве открывают промышленные предприятия и стройки.

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