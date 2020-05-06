Выход из самоизоляции в Москве: когда начнется и при каких условиях

О послаблениях ограничительных мер в Москве на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

- Первая часть – это самая жесткая, касается сферы услуг - там, где граждане соприкасаются друг с другом. Это салоны красоты, парикмахерские, торговля и другие сферы услуг. Они могут спровоцировать рост заболеваемости. Здесь выработаны довольно жесткие критерии. Мы договорились о том, что на уровне регионов нужно учитывать особенности по каждом региону, чтобы система была гибче. Второе – договорились о поэтапности выхода из самоизоляции, - сказал Сергей Собянин.

По поводу других предприятий – речь о строительстве, сельском хозяйстве, то их работа должна регулироваться самими субъектами РФ, но с учетом требований Роспотребнадзора и врачей. Сфера услуг будет жестко контролироваться врачами, строительные компании – зона ответственности самих руководителей.

Мэр города с экспертами и врачами проанализировал ситуацию в Москве - за последнее время кратно увеличилось тестирование граждан, что дало возможность выявлять заболевших и вылечивать на амбулаторном уровне.

- На протяжении двух недель у нас не растет госпитализация тяжелых больных. Это говорит в целом о стабилизации ситуации. Какие решения можно предпринимать? Считаем, что выход сферы услуг и быта пока преждевременный. Но это дает возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу всем промышленным и строительным предприятиям. Это дает возможность для того, чтобы полумиллиона москвичей возобновили полноценную работу. Это важно для экономики города и страны, - сказал Сергей Собянин.

По словам Сергея Собянин, московские предприятия обеспечивают работу машиностроительных предприятий, компаниям строительной отрасли во всей стране. Но при этом режим самоизоляции не ослабевает в Москве и работа на предприятиях должна четко регулироваться теми инструкциями, которые предписаны санитарными врачами, тогда получится сохранить стабильность и по возможности «открывать» одну за другой сферы деятельности в столице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/777333" frameborder="0"></iframe> Собянин: С 12 мая в Москве открывают промышленные предприятия и стройки.

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