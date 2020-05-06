Москвичи не сильно нарушали самоизоляцию на майские праздники: оштрафованы 6000 человек

В столице продолжают контролировать соблюдение самоизоляции. На майские праздники мог бы быть пик по нарушениям, ведь погода была хорошей и многие хотели пойти погулять, но нарушителей было не так уж и много.

- Резкого роста нарушений самоизоляции на праздниках не было, - подтвердили "Комсомольской правде" в пресс-службе Главного контрольного управления Москвы (Главконтроль). - В дни с 1 по 4 мая к ответственности привлекли около 6000 человек.

Среди нарушителей были москвичи, которые вышли погулять или на пробежку, играть в футбол на спортивных площадках. Родители выводили детей на игровые площадки, взрослые собирались компаниями в скверах и возле водоемов. А это все равно нарушение - нахождение от дома дальше, чем на 100 метров.

За прошлые сутки в столице было установлено 1 661 нарушение режима самоизоляции. Как уточнили в Главконтроле, все эти люди, больные коронавирусом или ОРВИ, а также граждане, которые проживают с ними (обязаны быть на карантине 14 дней). Последние, кстати, подписывают специальное согласие и обязуются соблюдать самоизоляцию. Если нарушают, то положен штраф от 4000 рублей.

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