2020-05-06T21:16:11+03:00
Политика

Украинские боксеры Ломаченко и Усик: «Мы с русскими — один народ!»

Чемпионы мира признались, что с детства не разделяли Россию, Украину и Белоруссию
Роман ГОЛОВАНОВ
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Звезды украинского бокса Василий Ломаченко (слева) и Александр Усик.Звезды украинского бокса Василий Ломаченко (слева) и Александр Усик.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик снялись в российском документальном фильме российского монастыря под названием "Здравствуй, брат! Христос воскрес". Работа посвящена непростым временам, которые из-за раскольников переживают верующие на Украине.

Во время интервью боксер Ломаченко признался, что продолжает общаться со своими родными. Олимпийский чемпион сказал, что не верит пропаганде, которая идет по телевизору.

- Честно говоря, это не укладывается в моей голове. По сути мы – один народ. Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь. Я все время думал о том, что мы – единый народ. Мы все – православные христиане, и мы живем на одной земле. Сегодня нам пытаются подменить принципы и веру, - поделился он.

Его поддержал друг Александр Усик. Он отметил, что общается с людьми из Москвы, Лондона, Львова. Всех считает своими друзьями. По словам Усика, для него не важно, какой он национальности и в каком городе живет.

- Если этот человек ко мне с добротой относится, то и я так же к нему отношусь. С ребятами, которые живут в Москве, мы тренировались и пили чай с одной чашки, и ели кашу с одной миски, когда маленькими были. А сейчас кто-то делит портфели, а я должен делить дружбу с этим человеком? Я буду продолжать с ним дружить, - сказал Усик.

Напомним, что боксеры Ломаченко и Усик родились в Украине. Оба чемпионы олимпийских игр. Брали «золото» на чемпионатах мира и Европы. Спортсменов и раньше подвергали критике украинские националисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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