"Фашисты выкачивали кровь у детей": Дочь узницы Саласпилса сняла документальный фильм о концлагере

"За этими стенами стонет земля"... Такие слова теперь высечены на каменной плите, установленной на входе в мемориальный комплекс Саласпилс.

В годы войны здесь был один из самых страшных фашистских концлагерей. Здесь нацисты замучили до смерти тысячи детей. Их вырвали из рук матерей и оставляли умирать от холода, голода и болезней. У малышей выкачивали кровь для раненых немецких солдат. Саласпилс прозвали «самым страшным банком крови». Убийцы в медицинских халатах ставили на крошечных детях жесточайшие опыты, после которых они умирали в страшных муках.

От воспоминаний бывших узников концлагеря стынет в жилах кровь. Человеческий разум отказывается верить в реальность этих ужасов. Но это было, было. И мы обязаны помнить - на что способна человеческая жестокость и каких героических усилий стоила Победа над ней.

Поэтому потомки бывших узников Саласпилса создали документальный фильм «Память сильнее времени». Его идея принадлежит Лидии Панкевич, президенту Псковской областной общественной организации «Дети Чернобыля». Ее мама Вера Романенко в детстве была узницей Саласпилса и выжила только чудом.

Память сильнее времени 1 ФИЛЬМ.

— Мама вспоминала, как оказалась в белой комнате, ее привязали к кровати и стали откачивать кровь, — рассказала Лидия Ивановна порталу "Открытые НКО". — Обессилевшую и потерявшую сознание ее сбросили в овраг, там она очнулась в окружении трупов. Ее подобрала и выходила незнакомая латышская женщина, и мама потом смогла вернуться домой.

Вера Романенко выжила, выросла, стала детской поэтессой - и всю жизнь дарила радость ребятам. Но до конца дней вспоминала, как вокруг детского барака в Саласпилсе не было травы — измученные голодом маленькие узники съели даже ее.

Узница Саласпилса Вера Романенко. Фото: кадр из фильма.

— Мне хотелось оставить детям и внукам память о своей матери. Но главное, хотелось еще раз напомнить о тех ужасах, которые пережили люди в концлагерях, сказать правду, потому что, к сожалению, сегодня многие факты о Великой Отечественной войне и нашей Победе умалчиваются, фальсифицируются. В городе Саласпилсе у нас живут друзья и переживают, что сейчас этот детский лагерь смерти многие называют воспитательно-трудовым, заявляют, что в нем не было массового уничтожения людей. Они и сделали эту видео-экскурсию по лагерю, которая вошла в наш совместный фильм, — рассказала Лидия Панкевич.

Создатель фильма Лидия Панкевич. Фото: личный архив.

По подсчетам историков, в Саласпилсе мучительной смертью погибло не менее семи тысяч детей. Всего же здесь было убито свыше 100 тысяч человек. Забывать об этом - нельзя.