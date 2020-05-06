Саксофонист Бутман – о смерти миллиардера Босова: «Он был игрок. Любил жизнь. Всех агитировал за строгий карантин»

В элитном подмосковном поселке Усово сегодня найдено тело долларового миллиардера Дмитрия Босова (№86 в российском рейтинге «Форбс»). Рядом обнаружен его наградной пистолет. Рассматривается версия самоубийства, однако предсмертной записки не обнаружено, сообщают источники.

Основным бизнесом Босова была добыча угля. Он был главным акционером компании «Сибирский антрацит», которая добывает около четверти российского угля. Также он известен как спонсор «Ночной хоккейной лиги». «Комсомолка» дозвонилась до известного российского саксофониста Игоря Бутмана, который играл с Босовым в одной хоккейной команде.

Музыкант Игорь Бутман.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это как гром среди ясного неба, — ответил Бутман. — Он был очень позитивный, очень жизнерадостный человек, с юмором, с жизненной позицией. Он очень переживал из-за коронавируса. Очень агитировал даже за более строгий карантин, чем есть сейчас. Чтобы все закрыть. Говорил, что очень опасная ситуация, очень переживал за это. Он со своей супругой Катериной основал фонд помощи «День первый» по доставке медикаментов, медоборудования. Все говорило о том, что он очень любит жизнь. Он был человек эмоциональный. Реально сидел на карантине, никуда не выезжал. Всех агитировал сидеть дома. Даже на меня ругался, что я выхожу в свою студию. Это вообще просто какой-то нонсенс. Я не знаю, что могло произойти. Думаю, это какой-то эмоциональный всплеск. Может быть, какая-то случайность.

Тело Дмитрия Босова было обнаружено 6 мая в его доме в подмосковном элитном поселке. Фото: Александр Рюмин

- Мог ли он заболеть коронавирусом?

- Точно я не могу знать, но уверен, что никакого серьезного диагноза у него не могло быть. Он очень серьезно занимался спортом, следил за собой. Он мне очень часто рассказывал, как нужно не набирать вес. Жить так, чтобы не смотреть на весы. Что между приемами пищи должно быть 16 часов. Летом он тренировался на доске, типа серфинга. Он был в полном порядке, в отличной форме. Он был игрок. Вообще классный был человек. Не могу поверить.

- Вы последний раз когда его видели?

- Последний раз я его видел 12-го марта. Мы играли в хоккей, и после игры он очень переживал по поводу коронавируса. уже тогда говорил: «Математика – это великая наука, и она показывает, что уже сейчас нужно всех сажать на карантин».

- С супругой его не общались сегодня?

- Сегодня нет. Боюсь ее беспокоить сейчас. Для нее это, конечно, самый большой шок. Замечательная пара – добрые, отзывчивые, веселые. Очень любили друг друга.

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