Коронавирус в США убивает одиноких пожилых темнокожих мужчин с лишним весом

США поставили коронавирусный рекорд - самое большое число умерших из-за болезни, почти 73 тысячи человек. Цифра пугающая. Почему в Америке так много жертв пандемии?

СТРАШНАЯ СТАТИСТИКА НЬЮ-ЙОРКА

В Нью-Йорке сейчас все обсуждают одни из последних статистических данных: количество смертей в период с 11 марта по 25 апреля выросло почти в 6 раз по сравнению со среднестатистическим (за предыдущие 3 года) значением того же периода. То есть если раньше в неделю умирало 1200 человек, то теперь - 6000 человек.

Эта, вне всяческого сомнения, ужасающая статистика опубликована в The New York Times. Она совпадает с данными, представленными на сайте нью-йоркской мэрии.

Городские власти также сообщают: подавляющее большинство умерших – люди старше 65-и лет; две трети умерших – мужчины, самый высокий уровень заболеваемости и смертности – в Бронксе.

А вот о расовой принадлежности заболевших COVID-19 на сайте мэрии ничего не сообщается. Хотя любая другая статистика вполне политкорректно десятилетиями сортирует горожан на белых, черных и латиноамериканцев.

ЧЕРНЫХ БОЛЬШЕ

Оперируя статданными, публикуемыми в связи с коронавирусом и вне привязки к нему, эксперты считают, что чаще других жертвой COVID-19 в Нью-Йорке становится пожилой темнокожий мужчина, наиболее вероятно проживавший в доме престарелых в Бронксе (плюс сопутствующие возрасту и образу жизни осложнения - лишний вес, хронические заболевания).

Дополнительные детали становятся понятными из других данных, опубликованных в открытых источниках. В являющемся частью Большого Нью-Йорка Бронксе – самый высокий уровень чернокожих среди всех остальных городских административно-территориальных единиц – 45% от общего населения. Дома престарелых, расположенные в Бронксе, располагают 65% всех койко-мест подобного рода заведений Нью-Йорка.

Косвенным подтверждением высокой вероятности собирательного образа частой жертвы COVID-19 в Нью-Йорке служат и сообщения, поступающие из других штатов: массовые смерти обитателей домов престарелых, высокий уровень смертности именно среди чернокожих, подверженность людей золотого возраста хроническим заболеваниям, усугубляющих COVID-19.

Еще одно возможное доказательство расовых предпочтений коронавируса – в статистике, также приведенной The New York Times: в странах, где доля чернокожего населения не так значительна, как в США, уровень смертности за период эпидемии вырос не так сильно, как в Нью-Йорке (на 306%). В Швейцарии он вырос на 31%, в Дании – на 4%.

ВЫ ЗА КОГО БУДЕТЕ?

Почти половина американских штатов уже начала или в ближайшие дни начнет смягчать условия карантина, повлекшего за собой экономический и гуманитарный кризис. Но если о более чем точных критериях группы риска стало известно на начальной стадии эпидемии, то почему в том же Нью-Йорке было решено ввести режим всеобщей изоляции вместо точечного карантина тех же домов престарелых?

У сторонников жестких карантинных мер уже есть универсальный ответ на все претензии – впервые в современной истории гуманисты победили материалистов. Но устроит ли такой ответ родственников тех, кто ушел из жизни, не дождавшись помощи лишь только потому, что он не был инфицирован коронавирусом? Чем и как помогут гуманисты миру, который они вольно или невольно поставили на порог одного из самых жестоких экономических кризисов последних десятилетий?