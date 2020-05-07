Кто и зачем травит Марию Захарову?

Марию Захарову травят по старой схеме. Выдернули несколько слов из интервью, затем - вызов на дебаты с Навальным, выставление им заведомо неприемлемых условий, отмена дебатов и призыв к отставке чиновника.

С чего все началось? С интервью журналисту Зыгарю, где россиянам из категории «потребитель» не понравилась фраза о «шляющихся по миру нищебродах» - так это было подано во время травли, в оригинале Мария высказалась мягче. Дословно, слова Захаровой:

«Люди, у которых за душой ничего не было, для них авиаперевозки стали делом обыденным. Для этого иногда даже не надо деньги иметь, достаточно иметь паспорт, визу и попасть в какую-то программу… Раньше это было доступно только определенному классу людей и туристам, которые имели возможности».

Может быть, Марии и стоило еще больше смягчить сказанное, или вообще не касаться этой темы. Но, по объективным причинам это было невозможно сделать. Это было нужно сказать!

Потому что все последние два месяца этих «туристов» МИД вытаскивал из азиатских и восточных стран, где их вышвыривали на улицу и лупили палками по загорелым задницам. А они выли в соцсетях: «Спасите-помогите! Путин ничего не делает! Россия-мачеха! МИД молчит! Пришлите срочно самолет!». Помните эту истерику? И как публичное лицо МИДа, доступное всем, любому гражданину РФ (особо подчеркну это) через Фейсбук, Захарова вытирала этим дауншифтерам - «зимовщикам» слезы, сопли, разруливала, вынимала их из пещер, где бездомные туристы жили и пристраивала в гостиницы, пинала местные консульства и в том же Фейсбуке отчитывалась… И сделала очень неприятный, но логичный вывод. Вот цитата из Фейсбука Марии Захаровой, осмысление произошедшего:

«Уровень личной ответственности – ни перед государством, ни перед обществом, а в первую очередь перед самим с собой... Это вопрос степени ответственности и рисков. В принципе зарубежная поездка – это серьезнейшее и очень рискованное предприятие. Чтобы все прошло благополучно, должно сложиться огромное количество факторов. Для того, чтобы себя ПОДСТРАХОВАТЬ, нужно иметь немалую сумму денег или неплохие связи в определенных сферах (поездки по приглашению, когда приглашающая сторона полностью берет на себя ответственность за пребывание в стране, ведь мало кто знает, но именно такое обязательство подписывает человек направляя приглашение - примечание).

На сегодняшний момент мы столкнулись с ситуациями, когда многие люди ехали не на последнее, а в долг».

Я могу быть более категоричен. Все проблемы МИДу и России устроили именно те, кто скупал «горящие туры» в «мертвый сезон», брал «невозвратные билеты» и «кредиты на отдых», совершенно не задумываясь, что этот отдых, как и запросы таких «потребителей» не соответствуют их доходам. Понимаете, не соответствуют! Бывает такое – зарабатываешь меньше, чем хочешь потратить. Хочешь «Мерседес-купе», но хватает только на «корейца». С отдыхом, тоже самое, понимаете!

А тут подоспел коронавирус. И пандемия не была каким-то секретным явлением. Туристов, экспатов и дауншифтеров десять раз предупредили, что в мире творится что-то страшное и непонятное. Зачем вы поехали, причем на последние? Почему не уехали во время, не имея денег, потеряв доходы?

Так как эта публика по жизни очень крикливая и скандальная, ее и сделали основным генератором травли Захаровой, такой «самовозбуждающейся волной».

Тут и подоспел Алексей Навальный со своими липовыми дебатами, которые ему были не особо-то и нужны, а то что нужно – в последнем словосочетании:

«Слова ее о том, что авиаперелеты и заграничный отдых — привилегия богатых, а бедным нехрен путешествовать, пусть попроще развлечения найдут (с этого всё началось), неприемлемы настолько, что она должна быть уволена с должности немедленно», — считает Алексей.

Который, кстати, сам непонятно чем занимается и с чего живет, однако летает за рубеж регулярно. Но слова его очень пришлись по сердцу «потребителям». Похоже, либеральная общественность нашла свободные уши и новую аудиторию, новый протестный электорат. Он сформировался за сытые 20 лет жизни. Проблемы государства, гражданами которого эти люди являются, их не волнуют. За то после проживания в отелях «все включено» они считают себя экспертами-дипломатами. В первый раз они осторожно выступили, когда из-за гибели летчика запретили туризм в Турцию. Напряглись, когда закрыли Египет из-за гибели нашего пассажирского самолета. Потом эта публика тихонько визжала про антироссийские митинги в Грузии, хотя ее никто не заставлял покупать недвижимость в этой откровенно-враждебной стране. А сейчас все это добро окончательно оформилось в либеральный кадровый резерв. Из гедонистов, конечно, кадры, как из смузи пуля, но, как известно, в политических играх отбросов нет. И схемы привычные. Кому-то очень не нравится трансформация нашей внешней политики, особенно, если ее проводят харизматичные люди, причем в интересах России.

В конце-то концов Мария – женщина, она устала и ее натурально задергали. И если она сказала, что Навальный трус – она имеет право на такое оценочное суждение. И по поводу соотечественников, играющих в красивую жизнь, Захарова абсолютно права. Она, одна из немногих, кто знает, во сколько бюджету обошлась эвакуация наших «братьев по разуму» и кто, в том числе, завез в Россию вирус. Кстати, никто из этих горе-туристов, в итоге эвакуированных МИДом, даже не подумал заступиться за Захарову. Задумайтесь и об этом.

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