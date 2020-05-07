Эксперты по климату: с 2020 года на Земле началась пятилетка рекордной жары

РЕКОРД, ЕЩЕ РЕКОРД

Нравится это или нет – но мы с полным правом можем считать себя участниками (ну или хотя бы очевидцами) исторических событий. Мало того, что пандемию переживаем. Так еще и рекордно жаркие годы! Ближайшие пять лет, согласно свежему прогнозу Всемирной метеорологической организации, будут самыми знойными в истории наблюдений за погодой (https://public.wmo.int/en/media/press-release/earth-day-highlights-climate-action).

Собственно, и 2020-й год наверняка станет рекордным по средней температуре на планете, считают ученые из Национальной администрации атмосферы и океанов США (NOAA). Пока вне конкуренции 2016 год, на втором месте 2019-й. Это если считать среднюю температуру по больнице, то есть на Земле. В России и Европе как раз минувший 2019-й год показал максимальную температуру.

Так или иначе, разделяют рекордсменов и догоняющих буквально сотые доли градуса, и в общем-то не суть, кто на первом месте. Главное – тенденция.

А она очевидна: последние пять лет, с 2015 по 2019-й, стали самыми жаркими в истории наблюдений за климатом. А следующие пять лет, с 2020 по 2024-й, будут еще жарче. Об этом говорят расчеты Центра исследований и прогнозирования климата имени Хэдли (Великобритания) – именно на его данные опираются в прогнозах на годы и десятилетия вперед во Всемирной метеорологической организации.

У ПОТЕПЛЕНИЯ ДВА УСКОРИТЕЛЯ – И ОБА В РОССИИ

Особенно заметными теплые аномалии будут в высоких (то есть приполярных широтах) и над континентами. У экватора и в тропиках, а также над океанами, температура растет не столь быстро. Собственно, то же самое происходит и сейчас. В ближайшую пятилетку тренд сохранится.

А теперь смотрим на карту России. Все совпало: у нас огромная территория, и большая ее часть расположена на севере. Так что на нас влияют оба “ускорителя” глобального потепления.

И в России оно действительно идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете – это данные Росгидромета (см. “Теплые аномалии 2020 года”).

До конца 21 века наша страна останется одним из мировых лидеров по росту температур. Не то лидерство, которое радует. Но уж какое есть.

КАРАНТИН ОТ ПАРНИКОВОГО ЭФФЕКТА НЕ СПАС

Весной 2020 года содержание углекислого газа в атмосфере достигло рекордных цифр. Обсерватория Мауна-Лоа на Гавайях в марте зафиксировала среднемесячную концентрацию СО2 414,5 частей на миллион. Понимаю, на житейском уровне сложно оценить, много это или мало. Но столько еще ни разу не было – во всяком случае, за последние 50 лет, что ведутся регулярные измерения. Год назад, в феврале 2019 года, та же обсерватория намеряла 411,97 частей на миллион. Среднегодовой показатель в 2019-м составил 411,44 частей на миллион. А в 1970 году 325,68 частей на миллион (то есть на четверть меньше, чем сейчас).

На данные с Гавайских остров опираются климатологи всего мира, так как тамошняя обсерватория – старейшая в мире и одна из эталонных станций Глобальной службы атмосферы для измерения СО2 и других парниковых газов. Но и коллеги из других уголков Земного шара подтверждают: концентрации СО2 в марте 2020 года – рекордные! С австралийского острова Тасмания прислали цифру 408,3 частей на миллион (год назад было 405,66).

Но как? Почему? Люди же сидят по домам, самолеты не летают (ну очень редко – в России, скажем, выполняется лишь 10% рейсов по сравнению с докоронавирусным расписанием, похожая картина и в других странах), машин на дорогах явно меньше (в Москве трафик сейчас лишь 20 – 30% от обычного), многие производства остановлены... Если уж карантин глобального масштаба не помогает очистить атмосферу от парниковых газов, то что еще мы можем сделать?

ВЫБРОСЫ ВЫБРОСАМ РОЗНЬ

- Люди часто путают загрязнение воздуха с парниковыми газами, - объясняет Эмилио Куэвас, директор обсерватории Исанья, измеряющей количество СО2 в атмосфере на испанском острове Тенерифе. Там концентрации тоже растут, несмотря на то, что в Испании карантинные меры были самыми жесткими в Европе (https://elpais.com/sociedad/2020-04-22/el-carbono-en-la-atmosfera-sigue-marcando-records-pese-al-confinamiento.html).

От загрязняющих веществ воздух действительно очистился быстро. Причем везде, где ввели ограничения на поездки и работу: в Китае, в Европе, в России. Самый разительный контраст в крупных городах. В Китае, скажем, твердых частиц в атмосфере стало на 20-30% меньше. В европейских городах на 50% снизилось содержание вредного диоксида азота – его выбрасывают автомобили.

Однако с парниковыми газами мы не только не видим того же мгновенного эффекта – а как будто даже наоборот!

- В глобальном масштабе снижение выбросов СО2 во время пандемии не так уж велико, как может показаться. Да, люди меньше пользуются транспортом. Но мы продолжаем обогревать дома, многие предприятия работают, - аргументирует Карло Буонтемпо, директор европейского сервиса по мониторингу климатических изменений “Коперникус”.

Алексей Кокорин, директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) объяснил “КП”, почему на это надеяться не стоит:

- На волне популизма многие утверждают, что коронавирус положительно влияет на экологию и изменение климата, но это не совсем так. Нужно смотреть дальше и глубже. Люди меньше выходят на улицу, меньше пользуются транспортом – естественно, их углеродный след снижается. Но они же когда-то выйдут из дома, рано или поздно вернутся к прежнему образу жизни, и все начнется по новой.

Снижать рост концентрации CO2 в атмосфере нужно не затягиванием поясов или кризисом, а с помощью разумного потребления.

Если уж карантин глобального масштаба не помогает очистить атмосферу от парниковых газов, то что еще мы можем сделать?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТЕПЛЫЕ АНОМАЛИИ 2020 ГОДА

Первые три месяца 2020 года, с января по март, занимают 2 место по средней температуре на Земле за всю историю метеонаблюдений. В 2016-м году она была еще выше. А вот апрель-2020 — рекордно теплый.

В России минувшая зима 2019\2020 годов стала самой теплой за 130 лет, что ведутся метеонаблюдения. В Европе тоже. В Москве средняя температура трех зимних месяцев впервые оказалась выше ноля.

На 25 градусов выше климатической нормы – такую аномалию сложно себе представить, но она зафиксирована в феврале 2020 года в России. А именно в Хатанге, на Таймыре. Среднесуточная температура 25 февраля превысила норму на 25 градусов. Что лишний раз подтверждает: нашей стране и особенно в Арктике потепление идет семимильными шагами, которые всему миру и не снились.

В апреле эпицентром жарких рекордов стала Сибирь: там стоял удивительный даже для июля зной, +30...+32 градуса.

Из-за сочетания всех этих факторов – малоснежная зима, сухая почва, аномально высокие температуры и дефицит осадков – в России очень рано начался пожароопасный сезон.

По данным Росгидромета и NOAA.

БЛИЖЕ К ТЕЛУ

А что нам с этого?

Что значит пять рекордно жарких лет? У нас все лето будет +40? Отнюдь, нет. Если «у нас» - это в Москве, или даже Сочи, а не в Дубае. Рекорды, когда речь идет о средней температуре на планете, измеряются в десятых и сотых долях градуса. За сто с лишним лет, с конца 19 века, средняя температура на Земле повысилась на 1,1 градуса. И из-за одного градуса – весь сыр-бор? Да! Климатическая система Земли – не кондиционер, где можно легко отрегулировать температуру: градус в плюс, градус в минус, от этого занавески не колыхнутся. В реальном климате все сложнее. Повышение средней температуры на Земле на градус уже привело к массе катаклизмов с жертвами и ущербом на миллиарды. К концу 21 века потеплеет на 2 градуса в лучшем случае. Пессимисты же говорят о повышении глобальной температуры на 4 – 5 градусов. И вот чем это может грозить:

V «На протяжении 21 века на территории России вероятно нарастание «резкости» выпадения осадков в виде отдельных ливней или снегопадов, рост количества сильных паводков и наводнений, штормовых ветров, колебаний погоды в виде череды холодных и теплых периодов» (цитата из доклада Росгидромета “О климатических рисках на территории РФ”),

V Засуха грозит Южному федеральному округу и Северному Кавказу, в первую очередь Ставрополью и Астраханской области. Дефицит осадков в ближайшие 20 лет климатологи сулят также Белгородской, Воронежской, Ростовской, Тамбовской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской областям. Значит, на Черноземье упадут урожаи. Правда, в среднем Поволжье и Западной Сибири повысятся. К 2037 году засух в Европейской части России станет в полтора раза больше, чем на рубеже 20-21 веков. В 2040 – 2070 годах – в 2,5 раза. В этот же период и в Западной Сибири риск засух вырастет вдвое.

V Граница лесов сдвинется на сотни километров к северу, их место займут степи и пустыни.

V Лесные и торфяные пожары – одна из главных угроз меняющегося климата в России. После 2050 года они будут случаться на 50% чаще, чем сейчас. К концу столетия площади, охваченные огнем, увеличатся вдвое. И это касается практически всех регионов.

V Северный Ледовитый океан летом будет оттаивать ото льда, возможно, уже через десять лет – к 2030 году. Да, свободный Северный Морской путь России выгоден. Однако погибнут многие арктические экосистемы.

V Подъем уровня Мирового океана угрожает России не так серьезно, как островным государствам. Но все же у Санкт-Петербурга и Сочи есть риск если пусть и не уйти под воду, то страдать от мощных наводнений и штормов.

По прогнозам российских и зарубежных климатологов.

ЦИФРЫ

На 1,1 градуса выросла средняя температура на Земле, если сравнивать с серединой XIX века (то есть с доиндустриальной эпохой). В 1970 году превышение составляло всего 0,24 градуса. То есть львиная доля потепления (0,86 градуса) пришлась на последние 50 лет.

На 2 градуса выросла средняя годовая температура в Европе.

На 0,2 градуса глобальная температура повысилась за последние 5 лет (2015 – 2019), по сравнению с предыдущей пятилеткой (2011 – 2015).

С 1980-х каждое новое десятилетие становится теплее предыдущего.

По данным Всемирной метеорологической организации.

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